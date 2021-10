Empresarios de Herrera: no se puede aplicar una reforma fiscal por sorpresa sino consensuada

Santo Domingo, RD

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Noel Ureña Ceballos criticó que el Gobierno quiera sorprender con una reforma tributaria sin ser consensuada y obviando que se había acordado realizar un pacto fiscal mediante discusiones en el Consejo Económico y Social (CES).

Advirtió que primero se debe concluir el Pacto Eléctrico y luego abordar el Pacto Fiscal, no una reforma o parches y menos solo hablar de aumento de impuestos.

Ureña Ceballos indicó que la entidad tiene mucho tiempo abogando porque se inicie el diálogo del Pacto Fiscal y le sorprende que se quiera iniciar rápidamente y sin acogerse a los pasos ya acordados entre los sectores público y privado.

“Llamamos a la sensatez del Gobierno para que vuelva al plan original, un Pacto Fiscal, en el que participen todos los sectores, privado, público, sociedad civil y partidos políticos si quieren participar. Pero la prioridad es revisar tanto los ingresos como los gastos del Gobierno”, dijo.

El presidente de la ANEIH destacó que analizar y mejorar la calidad del gasto público es de vital importancia para el país.

“No se puede aplicar una reforma por sorpresa sino consensuada. El Gobierno no debe de hablar de reforma sino de pacto, como siempre se ha estipulado. Y no de una reforma para solo recaudar impuestos, sino abordar también el gasto público”, expresó Ureña Ceballos.vv