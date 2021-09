Para evitar vehículos robados de EEUU, dealers dominicanos dicen los adquieren en subastas

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

La mayoría de los importadores dominicanos de vehículos usados compra en subastas multinacionales para evitar que estos hayan sido robados en Estados Unidos y enviados al país.

Algunas de las páginas de subasta de vehículos ofrecen a estos dealers una garantía de 30 días para devolverlos ante algunos problemas mayores, garantizando también la devolución del dinero, y sobre todo, que el vehículo no fue robado.

Según el pasado presidente de la Asociación de Importadores de Vehículos Usados (Asocivu) durante el período 2018-2020, Ángel Alberto Then, los vehículos robados, en tal caso, pueden ser adquiridos por particulares que no están organizados y compran en Estados Unidos a un vendedor informal directamente, no en las subastas.

“El proceso, regularmente, de los miembros de Asocivu, es comprar en subastas directamente. Cuando trabajan así (refiriéndose a los que adquieren autos robados) es porque son personas independientes, es decir, tanto los compradores como los vendedores lo hacen fuera de la subasta”, dijo Then a Listín Diario.

Además, reveló que como importador se detecta que un vehículo no es robado porque se revisa el “carfax”, pues al comprar en las subastas hay un respaldo y esas compañías cuentan con un departamento de antirrobo.

El “carfax” es como una hoja de vida del vehículo, donde se observa también informaciones sobre robo, si fue chocado, el tipo de accidente que tuvo, las millas, números y tipos de propietarios, fecha de matriculación, si nunca ha sido chocado, entre otros datos.

Para el actual presidente de Asocivu, Fernando Candelario, hay un control riguroso en las Aduanas de Estados Unidos y de República Dominicana.

“Nosotros simplemente compramos en subastas y no nos encargamos de verificar si un vehículo es robado o no porque la subasta tiene un departamento correspondiente a eso, igualmente la Aduana dominicana”, expresó Candelario.

Enfatizó que cuando se compra en una subasta, no hay problema, ya que esta se rige por un procedimiento donde se manda de la subasta a las Aduanas de Estados Unidos directamente, la cual hace su chequeo normalmente y toma como una semana verificando que todo esté en orden y después es que se procede a embarcarlo. Cuando llega aquí, un departamento de inteligencia de la Aduana dominicana verifica si el vehículo o algunas piezas son robadas.

“Hay una seguridad fuerte en los procesos de la aduana estadounidense y en los procesos de inteligencia de aquí, de la aduana dominicana. Los dealers lo que hacen es comprar carros en subastas”, recalcó.

Banda delictiva

El pasado martes el Departamento de Policía de Nueva York desmanteló una banda criminal dedicada a robar vehículos en las áreas del Bronx y Manhattan. Algunos de estos automóviles eran enviados a República Dominicana para ser vendidos.

El diario amNew York reveló que según la policía, la banda utilizó nueva tecnología para clonar de manera digital las llaves de los carros para acceder al vehículo sin ocasionar daño alguno.

De igual forma, los agentes afirmaron que estas personas utilizaban una página web en la que podían obtener un código de llave, al que luego se entregaba a un cerrajero que le diseñaba llave de carro electrónica para abrir sin problemas el vehículo.

Una vez dentro utilizaban un dispositivo de reprogramación automática para poder encender el motor del automóvil.

Esto engaña al sistema del vehículo, provocando que la creación de un nuevo código de llave que se vincula con la nueva llave que tiene el criminal, un proceso que le toma alrededor de cinco minutos, de acuerdo con la policía neoyorquina.