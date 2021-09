Bares y clubs dicen no tener condiciones para reabrir en la Ciudad de México

EFE

Ciudad de México

Centros nocturnos, bares y discotecas de Ciudad de México se niegan a reabrir debido a que las condiciones en el Gobierno capitalino "no son las que se trabajaron" con los propietarios de dichos lugares, denunció este jueves la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos (Ambadic).



"En la Gaceta Oficial se publicó que sí podíamos abrir pero podíamos abrir hasta las 12 de la noche, imagínate un bar cerrando a las 12 de la noche", señaló a Efe Helking Aguilar, presidente de la Ambadic.



La jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum, informó que la ciudad pasaría a partir de esta semana a semáforo epidemiológico amarillo (riesgo medio) por lo que bares, discotecas y centros nocturnos podrían reiniciar actividades tras 17 meses de permanecer oficialmente cerrados.



Sin embargo, Aguilar manifestó que, aunque tras el anuncio empezaron a ver "la luz al final del túnel", y pese a que había restricción del aforo al 50%; la publicación de la Gaceta Oficial, donde se apunta el límite de operaciones a medianoche fue desmotivante.



"No fue lo que habíamos trabajado durante tantos meses con el Gobierno (...) No es justo", afirmó.



Y dijo que bajo esas condiciones era "inviable" reabrir pues, generalmente, el aforo principal llega a este tipo de lugares entre las 10 y las 11 de la noche.



Refirió que el sector ha tenido pérdidas de unos US$16,000 millones debido a la pandemia, además de que se han perdido más de medio millón de empleos, y más de 1,000 negocios cerraron.



"Un restaurante puede abrir hasta las 2 de la mañana, vender alcohol, tener aforo al 100% en espacios cerrados, y el bar tiene que cerrar a las 12 de la noche, es ilógico", reiteró.