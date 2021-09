Capital extranjero tiene el dominio de las telecomunicaciones

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD.

Los inversionistas extranjeros no solamente se han interesado por empresas icónicas dominicanas relacionadas a las bebidas alcohólicas como el ron o las cervezas, también, parcial o totalmente han comprado acciones de emblemáticas compañías de las telecomunicaciones.

Tal es el caso de la Compañía Dominicana de Teléfono (Codetel) y de Tricom. Además, se han adueñado de las acciones de entidades bancarias como el Banco Progreso, de organizaciones fabricantes de acero, como Metaldom, y de empresas como Helados Bon.

Codetel

Desde el 11 de noviembre de 1930, la Compañía Dominicana de Teléfono (Codetel) era la mayor empresa de telecomunicaciones en República Dominicana, la cual ofrecía servicios de voz local, larga distancia e inalámbricas, así como servicios de Internet.

El primer logotipo de Codetel lo hizo el publicista Ramón Saba, a quien le pagaron una “valiosa suma” de RD$20, según relata un artículo publicado en el periódico Hoy denominado “¿Cuál fue el origen de Codetel?”.

En el año 2000, se forma Verizon tras la fusión de Bell Atlantic y GTE, con Codetel, pasándose a llamar Verizon Dominicana, pero esta continuó sus operaciones como una subsidiaria de la nueva compañía.

La casa matriz de Codetel empezó a ser GTE, una de las empresas líderes en innovación en Estados Unidos. La estrategia de esta empresa era permitir que cada subsidiaria desarrollase su negocio bajo su propia identidad de marca, por eso siguió operando bajo la marca Codetel en el mercado dominicano.

Sin embargo, la gran transformación de la compañía empezó el 3 de abril de 2006, cuando Verizon acordó vender sus acciones en Verizon Dominicana a Telecomunicaciones de Puerto Rico Inc. (TELPRI) en Puerto Rico, que era la empresa del grupo América Móvil. Esta fue fundada en septiembre de 2000 como una empresa derivada de Telmex, proveedor líder de servicios telefónicos locales y de larga distancia en México por Carlos Slim.

El 31 de enero de 2007 los propietarios de la empresa América Móvil anunciaron su decisión de renombrar la compañía con su nombre anterior Codetel, para sus servicios de telefonía fija y Claro para sus servicios de telefonía móvil, pero el 20 de enero de 2011, el presidente de la compañía anunció que las marcas serían unificadas y se convertirían en Claro como parte de una unificación global en América Latina, donde todavía todos los servicios de América Móvil se encuentran bajo esta marca.

Tricom

La empresa Telecable Nacional se fundó en 1982, pero en 1988, su dueño, Arturo Pellerano, le dio el nombre de Tricom. Más tarde, su participación accionaria pasó a Amzak e Inversiones Bahía luego de un proceso de reestructuración de su deuda.

Los recursos obtenidos por esa transacción pasaron como garantía del acuerdo transaccional hecho con el Banco Central luego de la quiebra del Banco Nacional de Crédito, según datan informaciones de los periódicos nacionales.

Claro y Tricom, en el año 2013, eran las principales empresas de telecomunicaciones en República Dominicana. Cuando el éxito de Tricom se mantenía, la multinacional franco-israelí Altice la adquirió. Con la compra de Tricom, Altice aseguraba que daba un paso importante en la implementación de su estrategia de crecimiento.

Altice con sede en Luxemburgo y con filiales en países como Francia, Israel, Portugal, Suecia y Estados Unidos, fue fundada por el empresario de las telecomunicaciones Patrick Drahi, quien hace pocos meses anunció que la empresa invertirá en República Dominicana más de RD$30,000 millones en los próximos cuatro años, para contribuir con el relanzamiento de la economía nacional.

Banco Progreso

Según las memorias corporativas del Banco Progreso, la entidad fue fundada bajo el nombre de Banco de Boston Dominicano en el 1974, por un grupo de empresarios encabezados por Tomás Pastoriza, como filial del First National Bank of Boston.

En 1981 los inversionistas dominicanos obtuvieron la participación total en las acciones de The First National Bank of Boston. Así surgió el Banco Dominicano del Progreso en el 1984, nombre que fue adoptado para representar el logro obtenido en esta negociación.

El Banco Progreso se consolidó y años tras años exhibía su éxito, sin embargo, el 1 de marzo de 2019 se completó la adquisición del 97.44% de la entidad por parte del banco canadiense, Scotiabank.

Las operaciones del Banco Progreso que adquirió Scotiabank incluyeron 57 sucursales, 184 cajeros automáticos y más de 160 subagentes bancarios que atienden a más de 250,000 clientes de banca personal y comercial. Desde el pasado 2 de junio de 2020, Scotiabank se quedó como la marca oficial de la fusión con el Banco Progreso.

Helados Bon

BON fue fundada por la familia Moreno el 30 de mayo de 1972, como una pequeña empresa en la que se apostaba a la calidad, con productos que daban un toque de sabor y alegría especial, representando la personalidad de los dominicanos.

Esta pequeña empresa familiar fue creciendo hasta poder incursionar en el negocio de las franquicias en los años 80. El éxito que a través de los años cosechó Helados Bon provocó que en el 2011, la marca llamara la atención del Grupo Nacional de Chocolates, una entidad colombiana, adquiriendo el 81% de sus acciones.

Metaldom

A partir de 2014, el Complejo Metalúrgico Dominicano (Metaldom) y la compañía Gerdau confirmaron la combinación de operaciones de las empresas Industrias Nacionales (INCA), compañía asociada a Gerdau desde el 2013 cuando su anterior presidente, Francisco García, vendió su parte accionaria a la multinacional brasileña.

Desde 1967

Desde ese año, la fusión con INCA pasó a denominarse Gerdau Metaldom.

Multinacional

La combinación de operaciones de Inca y Metaldom en Gerdau Metaldom produjo la primera multinacional dominicana del sector acero con miras a convertirse en la empresa líder regional.

Acero

De acuerdo con comunicados de prensa, Gerdau Metaldom es la principal compañía de elaboración de productos terminados de acero de República Dominicana.

Producción

Metaldom cuenta con dos plantas de producción: Parque Industrial La Isabela y Parque Industrial Duarte, así como centros de distribución en Costa Rica y Puerto Rico, atendiendo de esta manera el mercado dominicano, de Centroamérica y el Caribe.