Construirán cerca de 15 unidades de trauma y oncológicas en el país

Jhenery Ramírez

jhenery.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Una de las tareas del recién creado Mi­nisterio de la Vivienda será la cons­trucción de una red de trauma y una de oncolo­gía en el país, un proyecto que ya está en fase de di­seño y que tiene como ob­jetivo que cuando una per­sona tenga un accidente en cualquier parte del país pueda llegar en menos de una hora a esos hospita­les o unidades de primeros auxilios.

El anuncio fue hecho durante el Desayuno del Listín, en el que partici­pó el ministro de la Vi­vienda, Hábitat y Edifi­caciones, Carlos Bonilla Sánchez, quien manifes­tó que también las uni­dades oncológicas serán de mucha ayuda para quienes residen en pro­vincias donde no hay hospitales de este tipo y tienen que ir lejos a con­tinuar su tratamiento de quimioterapia.

“Eso es un plan impor­tante que estamos dise­ñando actualmente. En­tre unidades de trauma y hospitales son algunos 15”, expresó Bonilla Sán­chez al ofrecer su prime­ra entrevista como minis­tro de Vivienda.

El funcionario, quien en esta gestión se desem­peñaba como director del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), ase­guró que las unidades de trauma y oncología se­rán pequeñas porque en este lugar se estabilizará a la gente. Estas se ubica­rán en hospitales de algu­nos pueblos, mientras que en los sitios donde no hay centros médicos, se deben construir desde cero.

Para contribuir con el desarrollo de este proyec­to, se ha estipulado que el Servicio Nacional de Salud (SNS) contemple una red de ambulancia para estos lugares.

“Cuando pasa algo tan complicado, como la pan­demia, te das cuenta del nivel de deficiencia que tienes a nivel de infraes­tructura hospitalaria y no­sotros nos dimos cuenta de todo eso”, consideró Boni­lla Sánchez.

Reparación

A pesar de que este minis­terio se encargará de un proyecto denominado “Mi Vivienda”, donde el Go­bierno dominicano subsi­diará hasta el 60% de los hogares a quienes deseen comprar una casa y el be­neficiario pondrá el 40% restante, para las perso­nas que no pueden pagar un monto mensual de un préstamo o de un inicial, se repararán sus residen­cias.

“A esas personas se les pone el lugar donde viven de una forma digna. Noso­tros no creemos en regalar viviendas de esas nuevas 100% porque está demos­trado que la gente no apre­cia la vivienda, tiene que costarle algo. A la hora de vivir en comunidad tiene que saber hacerlo y si tú se la regalas no le interesa aprender a vivir en comuni­dad”, comentó Bonilla Sán­chez.

Para el titular de Vivien­da, Hábitat y Edificaciones, los programas en este aspec­to que tendrá la entidad se­rán masivos, y para la gente que se resiste a dejar su zona, ellos entienden que haciendo urbanizaciones de calidad, la gente se muda.

Enfatizó que el Ministerio de la Vivienda tendrá un en­foque social con un impacto grandísimo al cambiar la vi­da de toda una familia.

CALIDAD

Cambio de vida

Para el titular de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, los programas en este aspec­to que tendrá la entidad serán masivos, y para la gente que se resiste a dejar su zona, ellos entienden que haciendo urbanizacio­nes de calidad, la gente se muda.

“Se le da una opción de vi­vir en una casa nueva con un título, que tú puedes dejárselo a tu familia, que eso también es muy im­portante versus tu vivir de una manera desorganiza­da, sin áreas verdes, sin el espacio que tienes que te­ner y pagando casi lo mis­mo de alquiler”, manifestó Bonilla Sánchez.

El funcionario estuvo acompañado por los vice­ministros, Danny Santos Compres y Ney García.