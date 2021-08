Importarán entre 500,000 y un millón de libras de pollos

Lilian Tejada/Ricardo Santana

Santo Domingo, RD.

Ante el repentino incremento de la demanda de pollos debido a la disminución del consumo de cerdos por la presencia en el país de la peste porcina africana (PPA), República Dominicana importará semanalmente entre 500,000 y un millón de libras de pollos desde Estados Unidos.

La información la ofreció a este medio el dirigente de la Asociación Dominicana de Avicultura (ADA), Gregory Marte, quien precisó que esto representa un sacrificio para los productores porque tienen que comprarlo más caro en el extranjero y venderlo al mismo precio en el mercado local.

“El sector productivo va a estar subsidiando alrededor de 10 a 15 centavos de dólar por libra de pollo traída para estabilizar la situación”, explicó el ejecutivo de la organización que agrupa más del 90% de la producción avícola del país.

Marte indicó que en Estados Unidos la libra de pollo sobrepasa el dólar 15 centavos y que cuando a esto se le agrega el transporte, entre otros costos, la libra sale a cerca de RD$65 y los productores tienen que venderlo a un precio menor en los comercios locales.

“El interés de importar es para estabilizar la oferta y tener un inventario en stop pero eso no es negocio para nosotros. Estamos perdiendo dinero con esa actividad, estamos subsidiando esa importación”, manifestó.

Marte detalló que desde el mercado estadounidense estarán llegando aproximadamente 10 contenedores semanales, hasta alcanzar los 50 contenedores autorizados por las autoridades.

Precisó que aunque se prevé mantener las importaciones hasta que se estabilice la oferta, no se sabe hasta cuándo la industria local podrá sostener los subsidios porque los precios en el mercado internacional son más elevados.

Hacia Haití casi no se está exportando

Ante la inquietud de porqué mejor no se paralizaban, al menos temporalmente, las exportaciones hacia Haití, uno de los principales mercados externos de pollo, Marte indicó que ante la inestabilidad política que vive el vecino país prácticamente no se está exportando.

“El producto que sale hacia Haití no es significativo…Como está el precio aquí no hay negocio en enviar pollo hacia Haití. Lo que se está exportando no es relevante...Actualmente prácticamente no se esta exportando porque como está el precio interno nadie va a sacar un pollo de aquí para Haití”, expresó.

Marte explicó que en condiciones normales en los mercados binacionales, según estimaciones porque no hay datos concretos, se comercializan entre 60,000 y 70,000 pollos cada semana, lo que son de 250,000 a 280,000 pollos al mes. Pero aclaró que actualmente se exporta mucho menos.

El ejecutivo de la ADA agregó que las exportaciones hacia Haití representan alrededor de un 2% de la oferta nacional e indicó que cerca del 90% de lo que se envía son las partes conocidas como pico y pala. Por lo tanto, las exportaciones hacia ese país no afectan la demanda interna.

Producción nacional

La producción de pollos en el país ronda los 18 millones de unidades al mes, pero debido a que en los últimos días la demanda se ha disparado en torno a un 15%, los avicultores están produciendo más de 19 millones, según consta en un comunicado enviado ayer por el Ministerio de Agricultura. .

Pollo en granja de RD$40 a RD$42

El presidente de la Asociación de Productores de Pollos del Norte (Asopollón), José López, dijo que la escasez y la sobredemanda del consumo de ese producto se debe a que muchas personas erróneamente han dejado de comer cerdos por los casos de fiebre porcina africana que han aparecido en algunas provincias y por el aumento de la mortalidad de esas aves, que es común en verano.

En cuanto al alza, López aseveró que los avicultores venden la libra en granjas a RD$40 y RD$42, pero que tienen informes de que los picadores y en otros establecimientos la venden hasta a RD$80.