Venezuela elimina la exoneración de aranceles a casi 600 productos importados

EFE

Caracas

Venezuela eliminará la exoneración de aranceles a 597 códigos de productos importados que están "afectando" a la producción de artículos nacionales, informó este viernes la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.



"Se eliminan exoneraciones en 597 códigos relacionados a productos terminados que puedan estar afectando la producción nacional (...) es una política tributaria dirigida a impulsar el desarrollo nacional y la producción nacional, se están eliminando exoneraciones a aranceles", dijo Rodríguez durante una reunión con el Consejo Superior de Economía.



Rodríguez subrayó que es una política de "sustitución estratégica" que fue revisada con los distintos sectores económicos del país y que "no afecta a la industria nacional (...) donde no alcance la producción nacional y debamos importar, lo facilitamos", agregó.



La medida busca, además, la "creación de empleo" y el "ahorro de divisas", señaló la vicepresidenta.



En julio, la presidenta del Consejo venezolano de Comercios y los Servicios (Consecomercio), Tiziana Polesel, comentó a Efe que existe una "competencia desleal" entre la importación y la producción nacional porque, "mientras no se cobra ese impuesto para que un producto sea comercializado en Venezuela (...) al fabricante nacional del mismo producto sí se le cobran todos los impuestos para importar los insumos que necesita para fabricar".



En ese momento, Polesel aclaró que "antes tenían que pagar impuestos para nacionalizar esos productos y hoy día están exentos", lo que "beneficia a un sector que ha podido importar" con "precios competitivos".



En 2018, el presidente Nicolás Maduro firmó un decreto con el que libró de impuestos la importación de productos intermedios y terminados para "acelerar el crecimiento del país". Aunque la exoneración era por un año, el decreto se mantuvo con prorrogas.



El gremio de industrias manufactureras de Venezuela había solicitado desde entonces que los productos elaborados en Venezuela gocen de los mismos beneficios que les son otorgados a los importados.