Salario mínimo pasa sin traumas

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD.

Aun cuando permanece el desfase del poder adquisitivo de los trabajadores dominicanos del sector privado no sectorizado y el precio base de la canasta familiar del quintil uno (menos ingresos) lo cierto es que por primera vez en más de 20 años el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo y su Comité Nacional de Salarios (CNS) y los sectores empresariales y sindicales logran un acuerdo del salario mínimo a favor de la clase trabajadora sin sobresaltos ni protestas y sin las kilométricas reuniones a las que se estaba acostumbrado.

El resultado del incremento salarial, que promedia un 24.%, en las cuatro escalas acordadas, es el fruto de las reuniones realizadas por el Gobierno y en encabezadas por el presidente de la República y los representantes patronales y sindicales, que por vez primera también agregan un nuevo grupo empleador.

Antes, el aumento salarial para los salarios mínimos del sector privado no sectorizado se aplicaban en tres rangos que van desde la gran empresa, la mediana empresa y la pequeña empresa. Ahora, con la decisión del CNS, anunciado ayer pasado el mediodía, se agregó a la micro empresa en la escala salarial, que es aquella que emplea de uno a 10 trabajadores.

El acuerdo, establecido mediante resolución del CNS, además de la reclasificación empresarial, también contempla no producir despidos por este incremento.

Aumentos

Los trabajadores de las empresas grandes que ganan RD$17,610 mensual desde este 16 de julio ganarán RD$20,000 por mes y para enero 2022 recibirán RD$1,000 más, para completar los RD$21,000 acordados, equivalentes a un 19% de aumento y de RD$3,390 en términos de efectivo.

Las medianas empresas, de RD$12,107 aumentarán a RD$19,250, para un 59% de incremento, que los trabajadores recibirán en dos etapas.

En este julio cobrarán RD$18,500 y en enero de 2022 cobrarán los RD$750 restantes. Los trabajadores de las pequeñas empresas que cobran RD$10,730 pasarán a cobrar RD$12,900, un 20.2% más, que obtendrán de la siguiente forma: RD$12,400 este mes y RD$500 en enero 2022, y la nueva clasificación de microempresas de RD$10,730 pagarán a sus trabajadores un aumento de 10.9%, que va desde los RD$10,730 actuales a RD$11,900, divididos en RD$11,500 ahora y RD$400 en enero 2022.

En la nueva clasificación empresarial, conformada por cuatro categorías, las grandes empresas que componen el 51.5% de los trabajadores dominicanos quedan constituidas en aquellas con más de 151 empleados; las medianas de 51 a 150 empleados son 14.6%, las pequeñas que son el 20.9% de la planilla laboral formal componen de 11 a 50 y las microempresas de uno a 10 trabajadores, son el 12.9%.

Agro y guardianes

El acuerdo anunciado ayer también contempla aumentos de 25% y de 15% para trabajadores que desarrollan actividades agrícolas y para los vigilantes de seguridad.

Los jornaleros agrícolas que ganan RD$400 recibirán de inmediato un único incremento a RD$500, para un 25% de alza; los vigilantes de seguridad en cambio tendrán un aumento de 15%, dividido en dos etapas.

Actualmente los guardianes cobran RD$15,000 mensuales como salario mínimo y con el aumento cobrarán este mes RD$16,750 y RD$500 en enero 2022, para un total de sueldo de RD$17,250.

Según datos oficiales el promedio de gasto de la canasta básica en el quintil uno que comprende a las familias de menores ingresos es de RD$31,000 al mes. Para la negociación, se tomó en cuenta un promedio de RD$38,000 mensuales en el costo de la canasta familiar, el cual no resulta tan real, pero es un average y sienta al menos un precedente para impulsar los salarios generales que desde años están paralizados y se prevé que de no mejorarse un empleado de servicios estaría igualando su salario al de un profesional que desde hace años no ha recibido la debida consideración, tomando en cuenta que la productividad ha aumentado en la manufactura y también la inflación.

Los sectores pendientes que responden a sectores establecidos en actividades de la construcción, el turismo, las zonas francas, operadores de máquinas pesadas y el sector azucarero tienen un método distinto de negociación.

Se recuerda que estas actividades desarrolladas en el sector privado abarcan varios oficios, como es el caso de la construcción, que incluye a siete oficios independientes que se negocian con tarifas diferidas.

Las discusiones del órgano tripatito (Gobierno, empresarios y sindicatos) generaban un ambiente de agritud y largas jornadas de discusión en un ambiente en el cual los periódicos ocupaban primeras planas.