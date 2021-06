Economía dominicana crece 21.2% en mayo, según Banco Central

Jhenery Ramírez

jhenery.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, dijo este martes que la economía dominicana registró un crecimiento en mayo de 21.2%, de acuerdo a las cifras preliminares del Indicador Mensual de la Actividad Económica (IMAE).

“La economía consolida su tendencia de recuperación con una notable expansión interanual del IMAE. Con este resultado el crecimiento acumulado para los primeros cinco meses del año se encuentra en 13.4%, un robusto crecimiento durante 2021”, manifestó Valdez Albizu al ofrecer una rueda de prensa.

Valdez Albizu destacó que en mayo de 2021 la economía dominicana creció 4.7% más que en ese mismo mes de 2019, antes de la pandemia del coronavirus.

Recordó que no se están utilizando comparaciones con el año 2020, sino con el 2019 porque los resultados hubiesen sido “monstruosos”, por tratarse de un período precovid para que los datos sean más homogéneos y realistas.

Comportamiento de los sectores

Los sectores que más crecieron en los primeros cinco meses del 2021, según el Banco Central, fueron construcción con 54%, Zonas Francas con 30.1%, minería con un 16.2%, manufactura local con 15.9%, transporte y almacenamiento con 14.6% y comercio con 10.1%.

Otras actividades que registraron un crecimiento en los primeros cinco meses del año fueron comunicaciones (3.5%), actividades inmobiliarias y de alquiler (2.1%), agropecuaria (1.6%), energía y agua (1.4%) y otros servicios (1.3%).

Valdez Albizu indicó que gracias a este comportamiento positivo del IMAE en el período enero-mayo de 2021, la economía dominicana podría cerrar el año con un crecimiento de 8%.

Valdez Albizu resaltó que desde febrero de 2021, el IMAE ha tenido resultados positivos, una evidencia de las medidas efectivas que se han tomado para mitigar los impactos del coronavirus.

Valdez Albizu dijo que se han destinado en financiamiento RD$22,965.4 millones para sectores productivos y hogares y en total la liquidez para estos y otros sectores se han destinado RD$89,254 millones.

Comportamiento actividades mayo

En mayo de 2021, la construcción mostró un incremento de 55.9%, las zonas francas 58.3%, minería de 24.2% y manufactura local de 23.7%.

Resulta importante destacar la variación interanual de 145.7% del valor agregado real de la actividad hoteles, bares y restaurantes en mayo de 2021.

De acuerdo con Valdez Albizu, el comportamiento de este sector, que fue altamente impactado por los efectos de la crisis del COVID-19, exhibe una firme y sostenida tendencia hacia la recuperación como se puede apreciar en la llegada de pasajeros no residentes al país, la cual alcanzó la cifra de 390,948 visitantes no residentes en mayo de 2021, es decir, una proporción de 74.1 % respecto a los 527,732 pasajeros no residentes recibidos previo a la pandemia en el mismo mes del año 2019.