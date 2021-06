Este sábado zarpa el primer crucero de un puerto de EEUU después de la covid-19

EFE

Miami

El Celebrity Edge, de Celebrity Cruises, propiedad de Royal Caribbean, que zarpará este sábado desde Port Everglades, en el sur de Florida, será el primer crucero con pasajeros que viaje desde un puerto de Estados Unidos después de un año de suspensión por las medidas preventivas de la covid-19.



La tripulación está 100 % vacunada y, entre el pasaje, solo dos adultos y 24 niños menores de 16 años no han recibido inmunización, indicó la naviera, que recibió el OK de las autoridades sanitarias para este viaje.



"Hemos esperado tanto por este momento, y está aquí y es magnífico", dijo el presidente ejecutivo de Royal Caribbean, Richard Fain, en una entrevista con el programa de CNBC "Squawk on the Street".



Según el directivo, el Celebrity Edge, " hermano" del Celebrity Equinox que navegará por el Caribe a partir del 25 de julio, saldrá el sábado desde Port Everglades, en Fort Lauderdale, con casi 1.100 pasajeros, o lo que es lo mismo, el 36 % de su capacidad, para permitir el distanciamiento social.

Además, el barco lleva a bordo dos médicos y tres enfermeras. Cuenta también con camas y ventiladores adicionales en la unidad de cuidados intensivos.



Según las pautas de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los cruceros pueden evitar viajes de prueba si el 98 % de la tripulación y el 95 % de los viajeros están vacunados contra la covid-19.



"Queremos que comiencen lentamente pues no hemos estado operando durante 15 meses. Como cualquier otra cosa, queremos comenzar lentamente y construir, dar a las personas la oportunidad de practicar, darles la oportunidad de volver a la experiencia", apuntó Fain.



El Celebrity Edge zarpará este sábado bajo la conducción de Kate McCue, quien en 2015 se convirtió en la primera mujer estadounidense en capitanear un crucero, y realizará una travesía de siete noches por el Caribe.



Desde finales de mayo pasado, Celebrity Cruises había anunciado en Twitter que esta salida de mañana sábado haría "historia".



A comienzos de junio el juez Stephen Merryday, del Tribunal federal de Distrito Medio de Florida, con sede en Tampa (en la costa oeste de Florida), aprobó una petición planteada por el estado de Florida en una demanda contra los gubernamentales CDC que todavía continua abierta.



El juez decidió que a partir del 18 de julio las pautas de los CDC para los cruceros con salida desde Florida no tendrán carácter de norma sino de recomendación.



La decisión del juez supone una victoria para el gobernador de Florida, Ron Desantis, quien dijo que "los CDC se han equivocado todo el tiempo y lo sabían".



DeSantis pidió al juez que actuase en contra de la "orden de navegación condicionada" emitida por los CDC en octubre, que contiene una serie de medidas para que las compañías navieras puedan reanudar sus operaciones con cruceros desde puertos estadounidenses.



Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), que representa al 95 % de las compañías con cruceros oceánicos, entre marzo y septiembre de 2020 esas empresas presentaron pérdidas globales de 77,000 millones de dólares, 23,000 millones en salarios y 518,000 puestos de trabajo.