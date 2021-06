Administrador de la Lotería aclara no tiene conflicto con Fenabanca y que sus sorteos no se van a eliminar

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo (Quico) Tabar, aclaró que no tiene ningún conflicto con los miembros de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca) y que cuando se les informó que ya la institución no celebraría sus dos sorteos ellos estuvieron de acuerdo.

A la vez Tabar se mostró dispuesto a mantener el diálogo con los representantes de la federación, aunque insiste en que lo más conveniente para todos es que Fenabanca efectúe sus sorteos, con los que asegura la entidad no tiene ninguna vinculación.

“Esos dos sorteos no tienen que ver con la Lotería y si ocurre algo malo, algún incidente, le afecta a la imagen de la Lotería porque eso no es de la Lotería sino de la banca privada…”, explicó Tabar a este medio vía telefónica.

Tabar expresó que siempre está dispuesto a mantener el diálogo con los miembros de la Fenabanca, aunque su relación con ellos se limita a la transmisión de sus dos sorteos porque las entidades que tienen potestad en este sector son el Ministerio de Hacienda e Impuestos Internos, que el organismo encargado de fiscalizarlo.

“Lo que más le conviene al país, al Gobierno, al Presidente, al Estado y a la propia Fenabanca es que cada organización que se dedique al negocio de juego realice su propia actividad y que el Gobierno se dedique a establecer las normas mediante las cuales se deben hacer y a fiscalizar que todo se haga bien”, precisó.

No se van a eliminar los sorteos

Mediante una comunicación por escrito Tabar explica que su intención no es eliminar los sorteos, como algunos quieren hacer entender.

“Se trata únicamente, de que no los realice la Lotería Nacional con sus recursos y a su nombre. Que los haga o realice Fenabanca o por la vía que Hacienda considere o establezca. Pero no la Lotería Nacional, ya que no son para una actividad en la que tiene responsabilidad en las ventas de números ni con los premios que se otorgan. Por eso he hablado claro que se trata de desvincular a la Lotería Nacional de la emisión de los sorteos. No de su eliminación. Que lo realicen ellos”, indica el comunicado.

Tabar dice que cuando se le hizo este planteamiento a los miembros de la Fenabanca ellos no se opusieron.

“Lo que hicimos recientemente no fue otra cosa que reiterar mediante comunicación lo que ya les habíamos expresado y que ellos en cierto modo habían aceptado. No hay conflicto de nuestra parte. Solo coherencia. Siempre de forma amigable, pero entendiendo que la mejor forma de transparencia es deslindando campos. Que cada organismo o sector realice sus funciones. No mediante mecanismos que se presten a confusión y que ocasionen daños innecesarios al Gobierno y sus instituciones”, expone.

Rompimiento del contrato

Ayer se dio a conocer la información de la carta que Tabar envió al presidente de la Fenabanca informándole que en un plazo de 30 días la Lotería suspenderá la realización y transmisión de los sorteos que ha estado efectuando diariamente mediante un contrato firmado en el año 2000.