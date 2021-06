Presidente de Fenabanca dice sorteos garantizaban pago de impuestos al Estado

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

El presidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías (Fenabanca), Rubén Jiménez, comentó que el sector de bancas de loterías paga sus impuestos, pero se ha visto afectado por la indiferencia del Gobierno que ha permitido la proliferación que bancas, lo cual ha estado dificultado la industria.

Al ser entrevistado en el programa radial “La Cuestión” por la Súper 7FM, Jiménez dijo que ya se había reunido con la actual administración de la Lotería Nacional y que volverá a tener un acercamiento la próxima semana para sentarse a dialogar el tema porque es muy fácil asumir una posición por redes sociales sin ver lo que hace más de 20 años, los dueños de bancas tienen pagando de impuestos.

Jiménez indicó que las bancas de loterías son negocios como cualquier otro.

Aseguró que la razón de ser de las bancas de lotería son los sorteos, es decir, “yo tengo un convenio comercial, te doy un producto y tú pagas por ese producto”.

Jiménez dijo que cuando se legalizaron las bancas de lotería en el 1999 fue el Estado quien lo hizo para que estos negocios pasaran de la clandestinidad para que pagaran sus impuestos y se les prometió crearles un sorteo.

Aseguró que con la creación de esos sorteos, el Estado asegura sus impuestos

Al ser cuestionado sobre dueños de bancas que han sido legisladores, Jiménez respondió que todos los sectores tienen representación en el Estado.



Los dueños de lotería pagan un impuesto fijo al Gobierno, es decir, sin importar los beneficios o ingresos que estas tengan.

En el país hay 30,750 bancas de loterías, pero operan más de 100,000 según Jiménez.

Situación actual

Mediante una carta dirigida al presidente de la Federación Nacional de Bancas de Lotería (Fenabanca), Rubén Jiménez, el administrador general de la Lotería Nacional, Teófilo Quico Tabar, dio por terminada la relación contractual entre ambas instituciones.

La misiva señala que la decisión tiene lugar en vista de que la Lotería Nacional no posee ninguna vinculación con Fenabanca más allá de la realización y transmisión de los sorteos.

“En virtud de que no existe ningún Poder Ejecutivo Especial autorizando a los Administradores de la Loteria Nacional a suscribir contratos con Fenabanca, tanto en febrero del año 2000 como en diciembre del año 2005, y en virtud de que la Lotería Nacional no posee ninguna vinculación con Fenabanca que no sea la realización y transmisión de los sorteos, estamos dando por terminada la relación contractual”, se lee en la carta.