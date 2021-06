Industriales de la harina afirman que no habrá aumento del precio del pan

Nairobi Núñez Núñez

Santo Domingo, RD

La Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (Umpih) informó este martes que no habrá un aumento del precio del pan en el país.

Mediante una rueda de prensa los miembros de la organización reveló que no comparte ni apoyan a la supuesta asociación que causó revuelo el lunes con el incremento del pan, al advertir que a partir de hoy el producto se vendería a RD$10.

“No apoyamos el llamado de la susodicha y pseudo asociación que de manera irresponsable anunció un incremento de un 100 % en los precios del pan”, señaló el presidente de Umpih, Issachart Burgos.

Asimismo, expresó que no es cierto que se haya producido un incremento de 200% en los costos de producción a un 200%, como indicaron los representantes de la supuesta organización.

Burgos precisó que la Umpih es la auténtica representante de los industriales de la harina del país.

Burgos hizo un llamado a todos los productores de pan y derivados de la harina a no hacer caso a esos anuncios irresponsables y desaprensivos que salen a la luz pública para llenar de intranquilidad a los ciudadanos.

Destacó que esas personas que hicieron esos rumores del aumento del producto básico no funjen como asociación y no se sabe con qué intención hicieron este anuncio. Explicó que aunque conoce a esas personas, no pertenecen a la Umpih.