Los empleados de Amazon podrán seguir trabajando en casa dos días por semana después de la pandemia

EFE

San Francisco

Los empleados corporativos de Amazon, es decir, aquellos que normalmente estarían destinados a las oficinas, podrán seguir trabajando de forma remota desde su casa dos días por semana una vez pase la pandemia, informó este jueves la compañía.



Los trabajadores de la mayor firma de comercio electrónico del mundo solo estarán obligados a acudir a las oficinas tres días a la semana, que serán fijados por cada supervisor de equipo.



Además de estos dos días de trabajo remoto para todo el mundo, aquellos empleados que lo deseen podrán presentar una solicitud de excepción para incrementarlos a tres, cuatro o cinco y, en caso de que su petición sea aprobada, la firma pasará a considerarlos "empleados primariamente remotos".



Esta clasificación implicará no tener un espacio permanentemente asignado en la oficina, apuntó la empresa de Seattle (estado de Washington, EE.UU.) en un comunicado.



Desde Amazon explicaron que la decisión es el resultado del esfuerzo de la compañía por "equilibrar el deseo de proveer flexibilidad laboral con la convicción de que la capacidad de crear inventos para los clientes es mejor cuando se trabaja de forma conjunta en la oficina".



Adicionalmente, los trabajadores de la empresa también podrán elegir cuatro semanas al año en las que trabajar completamente desde casa, sin necesidad de acudir a la oficina durante esos días.



Esta nueva política laboral no tiene efectos sobre aquellos empleados cuyas funciones requieran presencia física como por ejemplo los ingenieros de hardware o los responsables de operaciones, así como aquellos que trabajan en almacenes o de repartidores.



Por su parte, Facebook confirmó este jueves a Efe que decidió dar mayor flexibilidad a sus empleados y ofrecerá a la mayoría de ellos la opción de trabajar de forma remota desde sus casas una vez pase la pandemia.



Así, a partir del próximo martes, la firma de Menlo Park (California, EE.UU.) ofrecerá la opción de solicitar trabajo remoto a todas las categorías laborales, siempre y cuando por sus características este sea posible (es decir, que no requiera presencia física al tratarse, por ejemplo, de tareas manuales).



Muchas empresas tecnológicas han usado la pandemia de covid-19 para acelerar sus planes de transición al trabajo remoto, como el caso de Twitter, cuyos empleados ya jamás volverán a las oficinas, o el de Google, que anunció planes para hacer la transición a un modelo híbrido.