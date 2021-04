Piden a familiares de fallecidos revisar lista colgada en la web e iniciar trámites para recibir beneficios

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, R.D.

La Asociación Dominicana Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) invitó a los familiares de afiliados fallecidos a visitar su página web para verificar si su familiar esta incluído en la lista de beneficios e iniciar los trámites para que reciban lo que les corresponda.

El gremio publicó en su web, www.adafp.org.do, una lista de afiliados a las AFP que han fallecido, partiendo de la lista de la Superintendencia de Pensiones al 31 de diciembre de 2020, en la que se ha identificado los fondos de los fallecidos.

La presidenta ejecutiva de la ADAFP, Kirsis Jáquez, explicó que “si no existen beneficiarios para una pensión por sobrevivencia, corresponde la entrega del total del fondo a sus herederos legales, derecho para el que no existen plazos de expiración. Es decir, que no importa el tiempo que haya pasado desde el fallecimiento del afiliado para que los herederos soliciten y reciban el total del fondo como herencia”.

Para recibir una pensión por sobrevivencia, las regulaciones vigentes establecen que los beneficiarios son el o la cónyuge sobreviviente, los hijos solteros menores de 18 años, los hijos solteros mayores de 18 años y menores de 21 años si son estudiantes, los hijos de cualquier edad considerados discapacitados y los hijos en gestación.

A diciembre de 2020 se habían entregado pensiones por sobrevivencia a 23,232 familiares de 10,023 afiliados fallecidos. La ADAFP propuso, a final del año pasado, el establecimiento de un Proceso Simplificado de Acceso a Beneficios, que fue acogido recientemente por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y por la Superintendencia de Pensiones.

“Con la aprobación de la propuesta de la ADAFP, ya se permite a las AFP entregar el dinero a los familiares sin el requisito de la certificación del pago de impuestos sucesorales, lo que agiliza los trámites para recibir el fondo cuando se trata de herencias”, afirmó.

Las AFP habían entregado más de RD$2,660 millones como herencia a familiares de 13,338 afiliados, a diciembre del 2020. El fondo del afiliado fallecido permanece en su cuenta generando rentabilidad hasta que los familiares realicen la gestión para recibirlo.

El gremio exhortó a los afiliados comunicarse con sus respectivas AFP y mantener actualizados sus datos.