Comerciantes piden penas máximas para quienes fabriquen y comercialicen alcohol adulterado

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD.

El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván Garcia, expresó hoy que el comercio organizado se siente alarmado por la gran cantidad de muertes ocasionadas por la ingestión de bebidas alcohólicas adulteradas y solicitaron a las autoridades aplicar la pena máxima para quienes se dedican a envasar y comercializar estos productos.

Garcia hizo un llamado a todo el comercio para que no le compren ningún tipo de bebida al menos que no sea a empresas o fabricantes reconocidos, para que no incurrran en un ilicito penal por el que tengan que responder ante la justicia.

"Condenamos enérgicamente y estamos completamente de acuerdo con que se declare de seguridad nacional esta nueva pandemia, que es más letal que el Covid-19, que es almacenar, distribuir y comercializar bebidas adulteradas, que son las causantes de más de 100 personas fallecidas solamente en este 2021", indicó el lider de los comerciantes en un video enviado a los medios de comunicación.

Cerca de 100 personas han encontrado la muerte en los últimos dos meses, al ingerir bebidas alcohólicas adulteradas en distintos lugares del país.

El Gobierno dominicano declaró este martes el tema de la fabricación y comercialización de bebidas alcohólicas adulteradas como un tema de seguridad nacional y pidió la colaboración de los medios de comunicación y de la población en general para controlar la situación.