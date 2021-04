La economía italiana no se recuperará de la pandemia hasta finales de 2022

La economía italiana no se recuperará de la "vorágine" causada por la pandemia de coronavirus hasta finales de 2022, una previsión que dependerá de la campañana de vacunación en el país y en Europa, precisó hoy la patronal Confindustria.



Su centro de estudios prevé una "gradual recuperación" del producto interior bruto (PIB) de Italia desde la segunda mitad de este año, por lo que fija en un aumento del 4,1 en 2021 y del 4,2 % en el ejercicio siguiente.



Pero los economistas de Confindustria no hablan de "crecimiento" sino que estiman que estos datos "deberían colmar la vorágine abierta en 2020 por la pandemia" de coronavirus.



Estas previsiones, subrayan, están "condicionadas" a la evolución de la vacunación masiva en Italia y en Europa, ante la posibilidad de que el virus "sea contenido eficazmente ya en los próximos meses".



El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, que asistió hoy a la presentación del informe, consideró estos datos como "coherentes" con los que maneja Bruselas y que serán presentados en mayo.



Por otro lado una "contribución importante" a esta recuperación será la llegada de los fondos europeos que corresponden al país, 209.000 millones de euros en subvenciones y préstamos.



De hecho, sin las ayudas del fondo Next Generation de la Unión Europea la recuperación del PIB italiano sería un 0,7 % menor en 2021 y un 0,6 inferior en 2022, según adelanta el informe.



En cuanto a la economía global, la recuperación será "asimétrica" y su auge será animado por los Estados Unidos y China. En Europa, el desplome de la economía italiana ha sido "más fuerte y su recuperación más lenta de lo esperado".



Lo que ha ampliado las diferencias con las mencionadas potencias y con los mayores países europeos, como Alemania, Finlandia o Países Bajos.



La razón fundamental de esta "debilidad" italiana es que uno de los sectores más afectados por la crisis sanitaria ha sido el turístico, que supone un 13 % del PIB del país y que se ha visto lastrado por las restricciones a los viajes y a la movilidad.



La mejora de la situación mundial y el aumento de la demanda ayudaría a Italia a aumentar sus exportaciones, que se desplomaron en un 13,8 el pasado año con el estallido de la crisis.



En 2021 Italia exportará un 11,4 % más y el año que viene un 6,8 % más, según las estimaciones de Confindustria.