Presentarán proyecto de Economía Digital en la Cámara de Diputados

Santo Domingo, RD.

El diputado por la circunscripción 1 del Distrito Nacional, Orlando Jorge Villegas, indicó que en los próximos días presentará un proyecto de Economía Digital, también conocida como "Economía en Internet" o "Economía Web", con el objetivo de incentivar la industria tecnológica y ampliar el mercado laboral que actualmente alcanza el 4.31% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El proyecto busca generar capacidades basadas en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM), para aumentar aún más esas cifras y generar riquezas.

“La educación STEAM es el primer pilar del proyecto de ley de Economía Digital. Cómo nosotros podemos tener un marco jurídico que incentive a que la educación pública y las universidades puedan asumir estas capacidades como prioridad en la República Dominicana”, apuntó el legislador.

Acotó que, la tecnología digital contribuiría al empuje de un nuevo mercado laboral, creando sinergia entre el sector público y privado.

Asimismo, el diputado escuchó la visión de distintos representantes de los sectores tecnológicos públicos y privados, como es Armando Manzueta, representante de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), quien habló de los planes que tiene el gobierno para desarrollar infraestructura, como base fundamental para desarrollar una economía digital.

Señaló que, en la República Dominicana, apenas el 30% de la población tiene acceso permanente a internet, condición primordial para levantar una economía digital.

Por su parte, el asesor en materia de tecnología y emprendimiento del congresista, Arturo López Valerio, quien, además, es presidente de la Cámara TIC, explicó la meta es que el país pueda desarrollar procesos digitales desde su concesión hasta su término.

Además, Darian Vargas, ingeniero telemático y científico de datos, indicó que su mayor preocupación con relación a la economía digital es que en la República Dominicana no hay igualdad en este campo.

En conversaciones previas ya han dado el visto bueno al proyecto, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor Bisonó y el nuevo rector del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), Omar Méndez.

La lista de los expertos participantes de la mesa redonda la completan Laura Taveras, fundadora de Brands of the Dominican Republic; Gilbert Aponte; Rafael Núñez, fundador de Todo Fresco RD; el empresario de comercio electrónico, Tariq Krusheet; Michelle Aybar directora de Girls In Tech RD; Adriana Selman, directora de Coding Space; Alan Muñoz, vicepresidente del Banco FiHogar; el empresario George Nader; Christian Corcino López, CEO de Intellisys D. Corp y creador de la plataforma Vacúnate RD; y el analista y periodista de tecnologías Carlos Pérez Tejada.