Las remesas a Ecuador batieron récord en 2020 pese a la pandemia

EFE

Quito

Las remesas que los migrantes ecuatorianos enviaron a Ecuador en 2020 batieron un récord histórico pese a la situación de pandemia en todo el mundo, informó este jueves el ministro de Finanzas, Mauricio Pozo.

"Las remesas crecieron a muy buen ritmo, fue un año récord en remesas", dijo en una rueda de prensa en la que presentó la situación económica de su país, y a menos de dos meses de que el actual Gobierno de Lenín Moreno concluya sus funciones.



Y reveló que el año pasado Ecuador recibió "3.338 millones de dólares" de sus migrantes por todo el mundo, principalmente de los que se encuentran en EEUU.



De ese país, "el mayor aportante", dijo, se recibieron 2.027 millones de dólares.



Aunque no dio las cifras exactas, España e Italia suelen ser históricamente los otros dos países que más aportan al ingreso de divisa a Ecuador en ese rubro.



Pozo destacó que la suma de 2020 fue incluso más alta que la de 2007, en la que se encontraba el anterior récord con 3.335 millones.



Ha habido un "proceso de recuperación", aseguró el ministro, cuyo país depende en gran medida de esas remesas para consolidar sus reservas de dólares, dado que la economía ecuatoriana está dolarizada desde 2.000.



Según Pozo, los 3.338 millones representan "más o menos, el 10% de los depósitos bancarios", lo cual "no es una cifra marginal".



7,8 POR CIENTO DE CONTRACCIÓN DEL PÍB



En cuanto al cierre de la caída del PIB durante el primer año de pandemia, Ecuador tuvo una contracción del 7,8 por ciento, unos 3 puntos porcentuales menos de lo estimado inicialmente por los organismos multilaterales.



"Esto es una diferencia importante respecto a la estimación en su momento, inclusive del FMI y de otras organizaciones, que hablaban del 9,5%", recordó.



"Es sin duda alguna una tasa absolutamente mucho más compatible con el esfuerzo que se ha venido desplegando", destacó.



Ecuador entró en 2020 con una gran falta de liquidez en sus arcas públicas que lo llevaron a una situación de quasi default en abril, y que se vio agravada por los costes médicos de la pandemia y el parón económico y comercial durante meses.



Era "una época donde no existían ahorros ni reservas ni fondos fiscales para hacer frente a la crisis", señaló el ministro sobre la crítica situación.



Una situación que el país pudo resolver con la ayuda masiva de organismos multilaterales y fuentes externas, que llegó casi a "los 8.000 millones de dólares" el año pasado.



"Los recursos de organismos internacionales fueron de 7.400 millones, y de ellos 6.400 fueron de libre disponibilidad, provenientes de las distintas fuentes, con 4.680 del FMI".



Pozo recordó en ese sentido que la caída de Ecuador fue relativa si se tiene en cuenta la que experimentaron países vecinos y no tan vecinos que estaban en mejores condiciones cuando comenzó la pandemia: "Perú 11,1%, Argentina 9,9%, México 8,2%, Colombia 6,8% y Chile 5,8%".



"Hemos podido sortear la crisis gracias al apoyo internacional. Así la economía pudo seguir moviéndose", concluyó.