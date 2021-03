Más de la mitad de las Mypes propiedad de mujeres dicen estar en pleno funcionamiento

Santo Domingo, RD

El Estudio Visa Back to Business – Edición del 2021 sobre las Mujeres, revela que más de la mitad de las empresas propiedad de mujeres ya están en pleno funcionamiento en comparación con los niveles anteriores a la pandemia, y se espera que otro 24% de dichas empresas vuelvan a alcanzar estos niveles en seis meses.

El optimismo por el futuro de sus negocios entre las empresarias es fuerte, con un 83% de media a nivel mundial; el 90% de las empresarias brasileñas indicaron optimismo.

Coincidiendo con el mes de la Historia de la Mujer, Visa anunció los resultados de la última publicación de su serie de investigaciones empresariales sobre la pandemia, el Estudio Visa Back to Business – Edición del 2021 sobre las Mujeres, que mide las tendencias y cambios en los negocios durante la pandemia.

“ El 54% de las micro y pequeñas empresas propiedad de mujeres ya están en pleno funcionamiento en comparación con antes de época de pandemia, mientras que un 24% de dichas empresas alcanzarán este nivel en seis meses, según reportan las empresarias en los países encuestados. El 73% de las dueñas de micro y pequeñas empresas predicen que los clientes preferirán opciones de pago sin contacto tanto o más después de que las vacunas estén disponibles. ”



Realizado por una empresa de investigación independiente, el informe incluye los hallazgos de propietarias de micro y pequeñas empresas (Mypes) y consumidoras de nueve mercados alrededor del mundo.

En cuanto a las consumidoras, persisten tendencias interesantes, ya que las fuertes preferencias de las mujeres por las opciones de pago sin contacto y otras opciones digitales impulsan las tendencias sin contacto: el 64% de las mujeres, en

particular las millennials, dicen que esperan que las tiendas minoristas físicas ofrezcan opciones de pago sin contacto, y la mayoría de ellas (54%) utilizan pagos sin contacto siempre que sea posible. El 44% de las consumidoras de Brasil indican que utilizan los pagos sin contacto con mayor frecuencia y el 58% de ellas dicen que no comprarían en una tienda que no ofrezca pagos sin contacto. El 60% de las consumidoras brasileñas compran ahora más en línea siempre que sea posible, cifra superior a la media mundial (52%).

Tanto las empresarias como las consumidoras consideran que estas tendencias continuarán después de la pandemia. Más de nueve de cada 10 (93%) de las Mypes propiedad de mujeres con conocimientos de tecnología creen en la necesidad de inversiones en tecnología para seguir siendo relevantes, y casi tres de cada cuatro (73%) empresarias a nivel mundial (y 63% de las brasileñas) predicen que los clientes preferirán opciones de pago sin contacto tanto o más después de que las vacunas estén disponibles.

“Este estudio subraya lo que hemos visto de primera mano en toda América Latina y el Caribe y a nivel mundial: las empresarias han seguido demostrando su resiliencia y perspicacia empresarial, afrontando la crisis de la pandemia con optimismo, fuerza y, en última instancia, éxito”, dijo Xiko da Rocha Campos, vicepresidente senior de Comercios y Adquirentes para Visa América Latina y el Caribe. “Al mismo tiempo, las mujeres como consumidoras -en particular las millennials- siguen siendo una fuerza impulsora del cambio, ya que exigen opciones de pago digitales. Visa está comprometida con la equidad digital y entiende la importancia de estudiar las tendencias de las mujeres en los negocios y las consumidoras, no solo para apoyarlas mejor, sino para aprender de ellas y aplicar estas lecciones en toda la región”.

Adaptación a estrategias digitales y prácticas más seguras

La gran mayoría de las encuestadas dijeron que tuvieron que tomar medidas para adaptarse a los desafíos presentados por la pandemia de Covid-19.

Global

A nivel mundial, el 84% de las propietarias de pequeñas empresas tomaron medidas para adaptar sus métodos de pago con el fin de satisfacer las necesidades cambiantes de los compradores, y el 60% de las dueñas de Mypes brasileñas cambiaron para aceptar nuevas formas digitales de pago, por ejemplo. El 62% de las propietarias de pequeñas empresas brasileñas planean seguir vendiendo en línea y el 73% de ellas tienen intenciones de seguir invirtiendo en publicidad dirigida en las redes sociales, entre otras estrategias digitales continuas.