Gobierno dice toman iniciativas para mantener precios estables

Santo Domingo, RD

El aumento de algunos productos de la canasta familiar se debe al aumento de los comodities en los mercados internacionales aseguró el Ministro Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza.

El funcionario admitió que algunos rubros han tenido un alza en sus precios aunque aseguró en el país no hay inflación porque en otros productos se ha producido una baja.

“No hay duda que algunos rubros de la canasta básica, de algunos productos en sentido general han aumentado de precio esto ha sido como consecuencia de que los comodities en los mercados internacionales también aumento de precio” refirió.

El funcionario explicó que de igual forma ha sucedido con el aumento de los combustibles “por ejemplo el caso del pollo no es solamente en República Dominicana, si no en consecuencia de esos flujos internacionales que se dan por el aumento de precio del maíz, así igual el caso de los combustibles y otras áreas más, en sentido general en República Dominicana no ha habido inflación porque hay otros productos que se ha producido un efecto a la baja, pueden ustedes identificarlos fácilmente cuando van a los mercados, un ejemplo el plátano”.

Enfatizó que los aumentos no se han producido de manera colectiva “en sentido general, cuando usted analiza de forma íntegra la canasta familiar no se ha producido un efecto en colectivo de alza, pero si en algunos productos que lo han experimentado”.

Aseguró que el Gobierno ha tomado iniciativas para que los precios se mantengan estables como el acuerdo con los avicultores para que no se produjera un alza en el precio del pollo.

“El Gobierno dominicano ha tomado algunas iniciativas, está en el proceso de tomar algunas iniciativas, algunas de las cuales ya anunciado, en el caso de la intervención en el precio del pollo, para que no pueda aumentar de precio, igualmente está haciendo lo propio con el pan y con otros productos específicos” dijo.

Paliza dijo que el Gobierno hace todo lo que está a su alcance para que esto no genere preocupación entre la ciudadanía.

“El Gobierno dominicano tiene la convicción, tiene la decisión de hacer todo cuanto esté a su alcance para que esto (…) ese tema no sea uno que pueda preocupar a la familia dominicana, en las próximas semanas, sino que estamos tomando las acciones de lugar, para detener