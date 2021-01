Le mueven el piso al turismo de RD; Canadá y Francia cierran fronteras

CÁNDIDA ACOSTA

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

El turismo dominicano pa­sa ahora por una nueva prueba de fuego. Canadá acaba de prohibir los vue­los de México y la región del Caribe hasta el 30 de abril y a media tarde de ayer Francia dio a cono­cer el cierre de sus fronte­ras con los países fuera de la Unión Europea.

El flujo de turistas cana­dienses es importante pa­ra República Dominicana, pero luego de la reapertu­ra tras el cierre del primer trimestre del año cuando salió la primera ola del co­ronavirus Covid-19 no se ha recuperado y no mu­chos canadienses estaban llegando al país.

El turismo francés tam­bién es importante, debido a que es de larga distan­cia y su estadía es mayor y por tanto favorece mucho al país, especialmente a la zona norte dominicana.

Ambos cierres impac­tan de manera negativa el flujo de pasajeros. Por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) llegaban cuatro vuelos se­manales (lunes, miércoles, viernes y sábado). Las ae­rolíneas que estaban vo­lando al país antes de la me­dida del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, son Air Transat, Sunwing y Air Canada, según datos de Aerodom Siglo XXI.

Por Punta Cana vuela desde la ciudad de Mon­treal la aerolínea Air Cana­da con un vuelo B787 y uno de Air Transat el sábado con el avión 320. Fuentes de la Aviación Civil Dominicana (JAC) dan cuenta de que al país estaban llegando de 40 a 45 vuelos, actualmente.

En enero de este año, han ingresado al país 255,000 pa­sajeros. Solo de Canadá en­traron 586,000 en 2020 y su cierre de fronteras afectará a Puert o Plata y a Samaná.

Hoteleros

Consultado al respecto, An­drés Marranzini, vicepresi­dente ejecutivo de la Aso­ciación Dominicana de Hoteles y Turismo (Asona­hores) explicó que el im­pacto aquí será mayor o menor en la medida que el país pueda mantener bajo control el virus y muestre capacidad y calidad en sus respuestas.

“Tambien influirá la ca­pacidad de la diplomacia para actuar ante los gobier­nos”, afirmó el representan­te del sector hotelero.

Como también, depende­rá de la capacidad del sector turístico de armar alianzas y gestiones con los grupos y empresas cuyos negocios son afectados por las res­tricciones impuestas en sus países de origen.

Reconoce que las restric­ciones a los viajes dañan el turismo y los ingresos del país, pero igualmente tie­nen impacto negativo en las empresas de esos países que invierten en Repúbli­ca Dominicana en hoteles y servicios y las que son in­termediarias y manejan las cadenas de venta de pro­ductos locales y ofrecen el transporte y otros servicios.

Hasta ahora está vigen­te en EE.UU. la prueba PCR o de antígeno y es perfec­tamente manejable en el país, a juicio de Marran­zini, quien manifestó que la cuarentena es una posi­bilidad que aún no se apli­ca y si ocurriera “sería fa­tal para nosotros”, dijo. No obstante, cree que las líneas aéreas, corporacio­nes turísticas y otras de­ben estar haciendo gestio­nes para que no se aplique una cuarentena.

DATOS

Canadá

Una relación de vuelos y pasajeros desde Cana­dá al país indica que en diciembre 2020 llegaron 68 vuelos y para enero de este 2021 habían 68 programados con 4,642 pasajeros. El total de pa­sajeros canadienses que arribaron en diciembre pasado fueron 11,673. El total de llegadas fue de 16,315 en 131 vuelos de Air Transat, Air Ca­nada, Sunwing Airlines, West Jet, Air Canaada Rouge, Novsajet, y Ga­ma Aviation Limited.

Baja

En 2020, llegaron 185,932 y en 2019 lle­garon casi 500,000.