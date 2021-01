La gente acogió el llamado de la reapertura de gimnasios

Jhenery Ramírez

jhenery.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Karen es una joven amante a los entrenamientos físicos y acudió este miércoles a su gimnasio ubicado en Blue Mall feliz porque otra vez era reaperturado en estos tiempos de COVID-19.

Ella fue motivada a ejercitarse el mismo día de la reapertura porque no toleraba más estar en casa sin ninguna actividad física porque, según Karen, en el hogar uno se desconcentra.

Karen tuvo covid y siente que el estar encerrada o acostada la enfermó más que ir al gimnasio. “Yo prefiero venir al gimnasio. Es diferente porque uno está con personas profesionales. Yo vengo porque aquí tienen un protocolo especial. Yo venía al gimnasio el año pasado, aún con la pandemia, y no me había dado el Covid. Me dio en mi casa sin venir a ejercitarme, imagínate”.

Ella es de los que cree que para enfrentar la enfermedad hay que estar preparado físicamente y que aunque las personas no vayan al gimnasio por la situación actual, deberían ejercitarse en un parque o hasta en su casa si se les hace cómodo, porque “mientras tú estás fuerte, tu sistema inmunológico está alegre”.

Uno de los entrenadores de los gimnasios recorridos por el Listín Diario destacó que desde las 6:00 de la mañana las personas comenzaron a llegar al lugar y que ha asistido más gente a entrenar de lo que se esperaba, a pesar de que no es el mismo flujo que antes de la pandemia. Con él coincidió otro entrenador de un gimnasio diferente.

Al ingresar a estos espacios, alguien toma la temperatura física del cliente y le coloca alcohol en las manos. En cada gimnasio hay carteles con el protocolo que se debe seguir.

Un equipo del Listín Diario observó que un cliente de uno de los gimnasios recorridos limpiaba él mismo con alcohol la máquina que había terminado de utilizar.

Juan, un joven que fue a ejercitarse al mediodía, asegura que prefiere estar en el gimnasio que en un supermercado porque “aquí usted está viendo que se limpia más que en las tiendas y aquí yo no veo aglomeración como la hay en otros sitios”.

Protocolo

En los carteles colocados fuera de estos espacios, se mostraban las indicaciones que cada cliente debe tomar en cuenta, tras la reapertura del sector este miércoles 27 de enero.

Entre las disposiciones están usar la mascarilla con obligatoriedad, higienizar los zapatos en el gimnasio, para acceder se debe tener una temperatura menor a 37.5 grados celsius y solo el 50% de las máquinas cardiovasculares están en funcionamiento para dejar un espacio entre cada cliente.

Además, para el proceso de escaneo de la huella, los gimnasios están desinfectando el aparato cada vez que ingresa un cliente. Además, el uso de las toallas en las áreas de entrenamiento es obligatorio para los socios.

En los ascensores está reducida también la cantidad de personas.

Uno de los copropietarios de un gimnasio aseguró que el negocio comenzó tímidamente, pero espera que a partir de la próxima semana, más socios se motiven a ejercitarse.

Se han perdido clientes

Algunos gimnasios están abiertos y los clientes han ido, pero no es la misma presencia del pasado. Ante esto, la directora general del Club Bod Shop, Leslie Torres, lamentó que antes de la pandemia, este gimnasio que cuenta con varias sucursales tenía más de 20,000 socios activos. Hasta diciembre 2020, había logrado mantener un 40% de su membresía activa y, espera que en el transcurso del 2021 alcance el 70% de su base habitual antes de la pandemia.

Torres, en una entrevista con este medio, indicó que la apertura del sector tiene una urgencia económica y otra social por aportan empleos y pagan impuestos.

“Le hemos reiterado a las autoridades que el objetivo del sector es contribuir a la salud y bienestar de los dominicanos, que somos parte de la solución a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, que somos lugares seguros y estamos dispuestos a que nos fiscalicen y verifiquen nuestros protocolos”, aseguró Torres, quien pertenece a la Asociación Empresarial Dominicana de Gimnasios, Bienestar y Deportes.

Dijo que en el 2020, cerca del 70% de los gimnasios cerraron en República Dominicana y medidas gubernamentales como la de aplazar la apertura en el mes de enero de 2021, puso en riesgo de cierre definitivo a muchos otros gimnasios. En el caso de Club Body Shop, la crisis sanitaria obligó a cerrar dos sedes: Punta Cana y Arroyo Hondo.

Amaury Morel, presidente de la Asociación de Dueños de Gimnasios, comentó a este medio que en la provincia Santiago también la gente ha ido a su gimnasio, pero no hay el flujo de antes. Recalcó que se está aplicando el protocolo sin excepciones.