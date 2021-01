República Dominicana hará pruebas de covid-19 gratis a turistas que regresen a EE.UU.

EFE

Santo Domingo, RD

República Dominicana aseguró hoy que dispone de 400,000 test de antígenos para detectar el coronavirus SARS-CoV-2, que ofrecerá de manera gratuita a los turistas provenientes de EE.UU. para cuando estos deban regresar a ese país, que a partir del 26 de enero exigirá a cada visitante una prueba negativa.



"Con este número de pruebas el país no tendrá problemas y tenemos un paso de avance en relación a todos los países de la región que son competencia nuestra en el sector turismo", afirmó el ministro dominicano del renglón, David Collado, en la reapertura en Bayahibe (este) de un hotel de la cadena española Iberostar.



El funcionario destacó que, además de los test de antígenos, que se ofrecerán de manera gratuita, el país garantiza un seguro de salud también libre de costos a los turistas que se alojen en sus hoteles.



"El Gobierno está luchando por el turismo porque el sector ofrece 500,000 puestos de trabajo. En este mismo hotel hoy vinieron a trabajar de nuevo 500 empleados, quienes se sienten entusiasmados y la propia reapertura dinamiza otros sectores como el agropecuario", agregó Collado.



En cuanto a la disposición del flamante presidente estadounidense, Joe Biden, de que Estados Unidos colocará en cuarentena a cada viajero que aterrice en ese país, Collado afirmó que esto afectará "significativamente" el turismo, pero que aún esta medida no se está implementando.



"Las medidas no están todavía en vigencia; el presidente Biden le pidió a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (de esa nación) que en 14 días le recomendara un protocolo. Hay que ver qué pasa, si eso sucede afectará significativamente el turismo, pero mientras tanto las primeras medidas son las de las pruebas y estamos adelante de todos los países de la región", agregó.



Biden anunció, horas después de asumir el poder el miércoles, que quienes viajen a Estados Unidos desde otro país deberán realizarse una prueba antes de subirse al avión y realizar una cuarentena cuando lleguen.



La exigencia de una prueba ya había sido ordenada por su antecesor Donald Trump.



A raíz de la pandemia de la covid-19, el turismo en República Dominicana se desplomó y apenas en el último trimestre del año pasado ha mostrado ciertos niveles de recuperación, pero dentro de la situación de crisis.



Hasta la llegada de la pandemia era la principal fuente en ingresos de divisas, que ahora ocupa las remesas con más de 8.000 millones de dólares el año pasado, según fuentes del Banco Central (emisor) dominicano.



Collado acudió a la reapertura del hotel Iberostar Selection Hacienda Dominicus para "constatar" los protocolos sanitarios exigidos por las autoridades al sector, "ya que el turismo representa el 15 % de nuestra economía".



Iberostar cuenta con otros cinco hoteles en Punta Cana y uno en Puerto Plata (norte).