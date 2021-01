Impuesto a las remesas sería una medida ilógica e impracticable, dice Hacienda

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, manifestó este jueves que el Gobierno no ha contemplado nunca aplicar un impuesto a las remesas, como propuso el cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez.

Vicente calificó la medida como ilógica e impracticable y a la vez agradeció el gran esfuerzo que hacen los dominicanos que están en el exterior para ayudar a sus familiares, sobre todo en este período de crisis económica, cuando las remesas han registrado su mayor crecimiento en los últimos diez años.

“El Gobierno nunca ha contemplado un impuesto a las remesas. Una medida como esta sería ilógica e impracticable. A nuestros hermanos en el exterior les damos las gracias por el gran esfuerzo que hacen para la ayudar a sus familiares que viven en nuestro país”, expuso el ministro a través de su cuenta de Twitter.

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, también manifestó, por medio de la misma red social, que en el Gobierno nunca se ha pensado poner un impuesto a las remesas.

Cuestionamientos

La propuesta, que luego Jáquez dijo que no es idea suya, fue cuestionada por el pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, quien consideró que esta sugerencia es un error en términos económicos y sociales y “una desconsideración al enorme esfuerzo que hacen nuestros familiares y amigos en el exterior”.

Jiménez explicó que este sería un impuesto regresivo que afectaría más a las familias de bajos ingresos y llevaría a mayor informalidad financiera.

“En lugar de poner impuestos a las remesas, discutamos políticas públicas para disminuir su costo de transacción; facilitar apoyo a actividades como ahorro/adquisición vivienda/gastos educativos; programación de envíos periódicos; etc.”, propuso el exfuncionario.

La propuesta

También por medio de su cuenta de Twitter Jáquez aclaró que la idea de gravar las remesas con un 0.01% para financiar proyectos de desarrollo en beneficio de la diáspora no es suya y que “no ha sido explícito, comprendido, o no está en su turno”.

“En lo que a mi concierne, dejo el tema en el lugar que lo encontré”, manifestó.

Crecimiento

Recientemente el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que en el 2020 las remesas alcanzaron su mayor crecimiento en los últimos diez años, al registrar un monto de US$8,219.3 millones un 16.0 % por encima del 2019.

Para diciembre, el flujo de remesas que ingresó al país alcanzó los US$872.3 millones, valor superior en US$215.6 millones (32.8 %) al registrado en el mismo mes del año anterior, cuando fue de US$656.7 millones, indicó la institución.

El 83.8% de las remesas que llegaron al país en los últimos ocho meses provino de Estados Unidos.

Parecería que la idea, que no es mía, de gravar las remesas, con un 0.01%, para financiar proyectos de desarrollo en beneficio de la diáspora, no ha sido explícito, comprendido, o no está en su turno.

En lo que a mi concierne, dejo el tema en el lugar que lo encontré !