Empresarios dicen que no retienen empleados después toque de queda

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

El sector empresarial asegura que las empresas han adaptado sus horarios a los establecidos por el Gobierno, con la finalidad de cumplir con el toque de queda, afirmó el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, al explicar que los ajustes en el tiempo de circulación deben facilitar y garantizar los traslados.

Dargam no cree que las empresas retengan a sus colaboradores hasta el horario tope. Sin embargo, recalcó que los permisos válidamente emitidos deben ser reconocidos por las autoridades y que la empresa privada tiene información de algunos contratiempos que se han presentado.

Se requiere un monitoreo constante por parte de las autoridades, de la efectividad de las medidas para realizar los ajustes, de ser requeridos, dijo. Asimismo, se deben contemplar constantemente acciones para mitigar los efectos económicos y sociales de esta situación, indicó. El dirigente empresarial recuerda que estos son tiempos difíciles y de sacrificio que espera que pronto sean superados. En el país, que se mantiene en categoría 4, muy alta, de la infección de la pandemia se registró este sábado la cifra más alta de infección en un día, luego que desde marzo de 2020 se descubriera el primer caso de coronavirus Covid-19, de un italiano visitante. El pasado sábado, la vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias (AIRD), Circe Almánzar, manifestó que aunque los empresarios están teniendo dificultades con los actuales horarios, es necesario mantener el ritmo de producción. Destacó que en los meses en que los niveles de contagio estuvie-ron bajos se demostró que la industria y los sectores productivos pudieron operar sin causar brotes. “Creo que las autoridades deberían tomar en cuenta establecer medidas diferenciadas para que los sectores productivos no sean afectados y no se lesione aún más la economía del país”, sugirió Almánzar, registra la publicación en este medio.

Copardom

El presidente de la Confederación Patronal Dominicana (Copardom) , Juan Alfredo De La Cruz, advirtió que no está de acuerdo que se retengan los empleados hasta la hora del toque de queda, especialmente cuando no hay horarios de libre tránsito como lo fue este fin de semana. Las empresas deben tomar en cuenta el horario del toque queda a la hora de organizar los horarios de trabajo de sus empleados para que los mismos no tengan problemas para regresar a sus hogares, afirmó el dirigente patronal De la Cruz. Indicó que toda medida que garantice que los empleados lleguen a sus hogares sin problemas está muy bien y la respalda.

En las calles

Ayer, la afluencia de público era prácticamente normal, con mucha gente, en los supermercados que permanecieron abiertos hasta las 12 del mediodía. Los megáfonos advertían a los clientes de PriceSmart que debían acelerar sus compras por el horario de cierre. Poco antes de las 12 pm comenzó a cerrar su centro de comida para llevar y su puerta de entrada, para atender a los que se encontraban en las filas de pago.

DISPOSICIÓN

45

Estado emergencia

De acuerdo con el Decreto 6-21, a partir del 16 de este mes se prorroga el Estado de emergencia en todo el territorio nacional por 45 días más.

7-21

Toque de queda

El Decreto 7-21 establece un nuevo toque de queda desde hoy 11 de enero 2021 hasta el próximo día 26 del mes en curso.

TOPE

Fin de semana

Los sábados 16 y 23 y los domingos 17 y 24 el toque de queda es de 12 del mediodía a 5:00 am, con tres horas libres de tránsito para llegar a sus casas a las 3:00 pm.