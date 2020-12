Recomendaciones para hacer regalos y compras navideñas de manera segura y sin gastar demás

Santo Domingo, RD

En la época navideña el auge en consumo es inevitable y sin duda expone al comprador a una serie de riesgos. Hoy más que nunca es necesario revalorar cada gasto y hacer que cada movimiento realizado sea invertido en lo esencial para no comprometer la salud financiera.

Atendiendo a esto la empresa de tecnología de la industria de pagos Mastercard ha formulado una serie de recomendaciones para que no gaste demás al hacer regalos y compras en esta Navidad.

No gaste más allá del presupuesto. Al delimitar la cantidad de dinero que se puede gastar entre regalos y otras compras, es más fácil lograr un presupuesto controlado que desde el inicio ayude a no exceder el límite. Es importante respetar siempre lo asignado y contemplar un espacio de ahorro para cualquier imprevisto, que deben ser vistos como tal y no como dinero extra.

Verifique la seguridad. Antes de realizar una compra, o guardar datos sensibles e importantes como un número de tarjeta, lo más importante es verificar que la empresa sea confiable, para ello es relevante siempre indagar más, consultar las redes sociales, quejas en línea, los comentarios de otros compradores, sitios web de protección a los consumidores y otras organizaciones públicas.

Una vez que se confirme la seguridad en compras recurrentes, la opción de guardar los datos de la tarjeta puede brindar mayor comodidad, rapidez y seguridad al consumidor, siempre bajo contraseñas robustas con caracteres especiales, letras mayúsculas y minúsculas, así como números. Nunca acceda a una compra si se le pide telefónicamente otorgar datos sensibles como códigos de tarjeta al operador.

Compare precios. Siempre sucede que cuando un artículo salta a primera vista del consumidor, cumpliendo las expectativas visuales, se duda en consultar otro similar o incluso opciones de venta, lo cual es un error. Consultar distintas fuentes o tiendas para encontrar el mismo producto le permitirá elegir el mejor precio sobre este. En el e-commerce, suele suceder que más de 5 proveedores en la zona están listos para ofertar el mismo elemento, y al hacer una comparativa de los costos, sin duda es más fácil encontrar aquel que se adecue por completo al presupuesto.

Haga una lista de las necesidades y no se apresure. Aunque la publicidad de la época y el contexto social actual están jugando un papel relevante en el consumismo, es necesario delimitar lo verdaderamente esencial para la compra, ya que aquellos productos que carecen de unicidad son los que serán obsoletos en un menor tiempo. Esto incluye compras de último minuto que puedan alterar el presupuesto acordado, adquirir lo verdaderamente indispensable siempre es clave.

Tenga cuidado al hacer compras en el extranjero

Al realizar transacciones por servicios importados es necesario tomar en cuenta no solo el costo del envío e impuestos, sino también: Nunca brindar información personal o financiera a un e-mail no solicitado, por teléfono o en alguna ventana emergente “pop-ups”, verificar que la dirección web de la página que solicita tu información comience con “https:” en lugar de “http:” ya que cuenta con mayores niveles de seguridad y encriptación para hacerla más estable, ingresar la dirección web del sitio donde va a comprar directamente en el navegador, en lugar de acceder mediante links.

También debe buscar un ícono de una llave o candado en la parte inferior de tu navegador. Estos indican que la información está protegida. Si no aparecen o la llave aparece rota, quiere decir que la información no está protegida, obtener un anti-virus o anti-spam y mantenerlo actualizado y dar seguimiento continuo a los movimientos en las cuentas involucradas.

Pagos sin contacto

En el caso de compras presenciales en tiendas y comercios, la tecnología de chip y sin contacto que incorporan las tarjetas de débito y crédito de permite a los tarjetahabientes realizar compras sin entregar la tarjeta ni tocar el terminal, convirtiendo la experiencia de compra en algo fácil, seguro y rápido, sin posibilidad de clonación.