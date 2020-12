Opetur afirma solo pueden hacer lo que digan las aerolíneas

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

La presidenta de la Asocia­ción de Tour Operadores Receptivos (Opetur), Eli­zabeth Tovar, ante los re­clamos de reembolso de clientes que no han podido viajar por la pandemia, solo es posible hacer lo que las lí­neas aéreas deciden.

“En muchos casos no han devuelto el dinero, solo han dejado el crédito para viajar en el futuro. Ante esta situa­ción la agencia no puede de­volver el dinero”, explicó To­var al Listín Diario y sostuvo que cada caso debe ser trata­do de manera particular.

“La situacion con las líneas aéreas ha sido compleja pa­ra ellos y para nosotros”, ex­presó la ejecutiva de Opetur e insistió en la importancia de revisar cada caso que se pre­senta en esta crisis mundial.

Caso Kameli Quéliz

En el caso de la joven ar­quitecta, Kameline Qué­liz, presentado en la edi­ción de este lunes en Listín Diario, quien vio frustrados sus planes de viajar a España con su fa­milia a inicios de la pan­demia y que la aerolinea se negó a reembolsarle el dinero de los cuatro pasa­jes que pagó, la presiden­ta de Opetur sugirió hacer una reclamación ante la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IA­TA, en inglés).

“Esa reclamacion habria que hacersela a la IATA. El dinero no esta en manos de las agencias de viajes. Sin embargo hay que ver ca­so por caso porque es muy complejo esperando que la agencia sea una de las aso­ciadas a OPETUR, ADO­TUR o ADAVIT..