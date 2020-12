¿Emprendedores o especuladores? Los que venden el galón de gasolina hasta a 400 pesos durante el toque de queda

Deyanira Polanco

Santo Domingo, RD

El toque de queda rige en República Dominicana desde las 7:00 de la noche hasta la 5:00 de la mañana, por la situación del coronavirus, pero los ciudadanos tienen dos horas de libre tránsito para llegar a su casa. ¡Hasta ahí estamos bien!.

La situación se complica con los largos taponamientos vehiculares, que se agudizan con las proximidades de los feriados de Navidad y Año Nuevo, donde los vehículos consumen hasta medio tanque de gasolina del trabajo a la casa, sin que haya una estación de combustible abierta.

Manuel, quien labora en Santo Domingo Oeste y vive en San Isidro, cuenta que el pasado viernes “estuve a punto de quedarme”, pues en más de tres horas de tapón casi se le termina la gasolina.

Y así fue como se enteró del negocio de venta de gasolinas de manera clandestina, una práctica que se da luego del toque de queda.

¿Emprendedores o especulares?

Se trata de algunos jóvenes que llenan galones de gasolinas y se colocan próximo a las estaciones cerradas, para cuando ven a un conductor demandando combustible, ofertárselo.

¿Precios?, como si fuera poco el precio actual de las gasolinas, 213.70 la Premium y 200.90 la regular, con esta nueva modalidad de negocios de estos “emprendedores” o “especuladores”, se tiene que pagar hasta un 75% más de como se expenden en las gasolineras.

Los testimonios dados a esta reportera, dan cuenta que esta venta de combustible en galones plásticos tiene precios distintos que oscilan entre 375 y 400 pesos el galón de cinco botellas y de diez botellas a 750 y hasta más.

Los vendedores están próximo a estaciones de combustibles de las autopistas Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez (de San Isidro) y Las Américas, en Santo Domingo Este; en el Distrito Nacional en la avenida Pedro Livio Cedeño con avenida Duarte, la Padre Castellanos (antigua 17) y en la Nicolás de Ovando, entre otras. Todos próximos a estaciones de combustible que están cerradas, con cadenas o conos colocados en los alrededores.

Testimonio

Manuel cuenta que trabaja en Santo Domingo Oeste y vive próximo a la Base Aérea de San Isidro. ”El pasado viernes salí con casi medio tanque de gasolina y llegué a mi casa por obra de Dios”.

Duró más de tres horas para llegar por los tapones y cuando decide ir a abastecerse se encuentra con un vendedor a granel que le ofrece dos galones por 750 pesos.

“A mí me pasó por la 17 (Padre Castellanos), vi un vendedor de gasolina, que muy amable me ofrece el producto, pero era muy caro, pues me estaba cobrando 350 pesos por un galón de gasolina regular, cuando el precio establecido es de 200 pesos", contó otro joven que no se quiso identificar.