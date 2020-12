Agricultores reclaman pago de seguro a Agrodosa; dicen la aseguradora les pone excusas para pagarles

Barahona

Agricultores que aseguraron sus cosechas con Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa) reclaman el pago del seguro agrícola para poder reparar los daños causados a los cultivos por el paso de la tormenta Laura, hace uno cuatro meses.

En representación de los agricultores afectados Rubén Peña manifestó que la ante otras tormentas la aseguradora les ha respondido en veinte días, pero en que en esta ocasión los ha dejado solos.

Indicó que el representante de la aseguradora, Jhonatan Navarro, lleva dos meses diciéndonos que los cheques están listos y nunca están.

“Cuando llamamos a la empresa nos dan fechas de los libramientos y el dinero no aparece. Nos trasladamos a la sede principal en Santo Domingo y nos recibió el encargado del servicio al cliente, cuando pedimos ver a los gerentes no nos dejó pasar, además tienen dos guardianes que nos impiden el paso”, explicó Peña.

Peña se quejó de que los agricultores asegurados están pasando dificultades y que se les impide hablar con los gerentes de Agrodosa.

“Nos dicen que están en una reunión, que no podemos subir qué están en reunión. Eso nos han dicho en la sede de la capital. Hemos llamado al Banco Agrícola para pedir su intervención y no nos toman el teléfono. No sabemos qué más podremos hacer”, expresó Peña en tono desesperante.

Destacó que los agricultores son pobres y viven de la agricultura, por lo que esperan que alguna autoridad escuche sus reclamos y les ayude a resolver este este problema.