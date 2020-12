Expertos coinciden que economía se recuperará en el 2do semestre 2021

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Thinks Economics 2020, encuentro anual que organiza la Cámara de Comercio y Turismo Dominico- Suiza, se enfocó en este año en el impacto global de la pandemia del coronavirus Covid-19 y sus perspectivas, actividad en la cual la mayoría de sus participantes locales e internacionales coincidieron en que la economía dominicana se recuperará a partir de la primera mitad de 2021, pero reconocieron que su crecimiento dependerá mucho del comportamiento de la economía estadounidense frente a la crisis sanitaria

En el foro en línea, se trataron los temas: Un enfoque global de la economía, con el sector salud como prioriodad, una mirada geopolítica de la región, con foco claro en República Dominicana. Y, Cómo será la recuperación económica a través del turismo, la atracción de la inversión extranjera, la reactivación de la producción y las alianzas público-privadas.

Entre los expertos participantes en el Think Economics 2020 estuvieron Ricardo Castillo, director, Head of Investments for Latin America, Credit Suisse; Gustavo A. Flores- Macias, Associate Provost for International Affairs, Cornell University; Steven Puig, presidente del Banco BHD Leó n; Víctor Ito Bisonó , ministro de Industria y Comercio (MICM); Jaqueline Mora, viceministra de Turismo; Gaetan Bucher, CEO Caelum Capital y presidente de la Cámara de Comercio y Turismo Dominico- Suiza; Raul Ovalles, Socio Director de Analytica; Hugo Rivera, viceministro de asuntos económicos del MIREX; y Sigmund Freund, director Alianzas Publico Privadas del país.

Flores- Macías, de la Universidad de Cornell, explicó el impacto de la pandemia a escala global y en la región. Dijo que en República Dominicana las remesas, que representan un 8% del PIB, habían caído 33% por impacto de la pandemia, y que la caída de 4% del PIB dominicano es su “primera recesión en casi 25 años”. También indicó que en la región la pobreza y la desigualdad aumentarán y que, de hecho, se estima un crecimiento de 30% a 37% en la región que de por sí es la más desigual. Ese porcentaje implica que 45 millones de personas se sumarían a la pobreza y la desigualdad. Sugiere a los países, incluyendo a República Dominicana, seguir aplicando “políticas contracíclicas”, porque se ha demostrado que han ayudado en crisis anteriores. Refirió que las políticas contracíclicas aplicadas en RDe han ayudado, sobre todo al turismo.

Alianza Público Privada

Sigmung Freund habló del plan de Pedernales. Dijo que en la primera mitad de 2021 comenzará la primera fase con una inversión inicial de US$1,000 millones, con un fondo de inversión mediante un fideicomiso que permitirá la construcción de 3,000 nuevas habitaciones, un nuevo aeropuerto en Cabo Rojo y nuevas inversiones en energía eléctrica, un acueducto y casas para los trabajadores. Sostuvo que el Plan de Desarrollo de Pedernales impactará no solo a la zona fronteriza, y Barahona, sino que busca incorporar un nuevo destino turístico. Freund coincidió también que la actividad económica se reactivará en 2021 y manifestó que son tres los proyectos trascendentales del mandato del presidente Luis Abinader Corona: El Plan de Desarrollo de Pedernales, el Plan de Desarrollo de Puerto Plata y la Autopista del Ámbar. Citó entre otros proyectos, el Puerto de Manzanillo, y los astilleros.

Relaciones comerciales

El viceministro Hugo Rivera Fernández destacó que se trabaja conjuntamente con el Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes, con ProDominicana, con el Ministerio de Turismo y otras entidades. “Trabajaremos como una orquesta sinfónica para todos los inversionistas vengan a República Dominicana”, dijo. Recordó que el objetivo de las misiones en el exterior es el comercio, la atracción de inversiones, incluyendo más inversiones turísticas.

Detalló los tres ejes dela Diplomacia Comercial para el 2021, priorizando la atracción de inversión extranjera. Habló del alto crecimiento promedio de la economía antes del Covid- 19 y aseguró que es la más diversificada de la región, por lo que no es solo de Sol y Playa, sino que la dominicana es una economía de turismo, de bienes raíces, zonas francas, minería sector financiero y actividades comerciales. Reveló que entre enero-julio de este año la IED se ha ido acumulando hasta llegar a los US$1,202 millones, que es el promedio de 10 años, a pesar de la pandemia. Asegura que RD supera inversiones de países de Centroamérica, incluso de Costa Rica.

COMERCIO EXTERIOR

Diplomacia comercial

El viceministro de Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo Rivera Fernández, destacó el crecimiento alcanzado las exportaciones y el trabajo desplegado en Diplomacia Comercial , así como las nuevas secciones comerciales con las que se trabaja y la ayuda del canciller Roberto Álvarez para atraer nuevas inversiones. También habló del alcance de los acuerdos comerciales como el DRCafta con Estados Unidosy Centroamérica; y el EPA, con Europa. Dijo estar optimista.

Participantes.

Otros participantes del foro fueron Jacqueline Mora, viceminista de Turismo; Steven Puig, presidente del Banco BHDLeón; el ministro Víctor- Ito- Bisonó, quien habló de la industrialización, entre otros que trataron sobe salud, de Novartis Y, de fondos de inversión También el embajador de Suiza, Ur Schnider y Gaetan Bucher, presidente de la CCTDS .