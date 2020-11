Macao agoniza por la pandemia

Ashley Ann Presinal

La Altagracia, RD

A ocho meses de que el país cerrara sus puertas a visitantes y turistas por la pandemia, las calles de Macao, una de las principales zonas turísticas del país, todavía permanecen vacías. La música alta de un colmado es lo que “da vida” a los demás negocios que antes del COVID-19 estaban en su auge, sin embargo, hoy exhiben carteles de “se vende” y “se alquila” en sus entradas.

En la comunidad, las aceras son el nuevo punto de reunión de desaprensivos sin mascarillas que no respetan las medidas de distanciamiento social ni creen en el coronavirus.

“Yo no creo en esa vaina, yo creo en Dios que me protege de todo eso”, fue la expresión de Reyson Lachapell, un exoperador turístico de Uvero Alto que llevaba toda la tarde sentado en la acera.

Lachapell dijo estar cansado del coronavirus ya que por la baja de turistas perdió su empleo como representante en los principales hoteles del país. “Yo estoy ‘bloqueao’, no estoy trabajando ni haciendo nada”, comentó resignado.

El exoperador se ha mantenido desde el cierre de los hoteles gracias a las remesas que envían sus 19 hijos que viven en Estados Unidos, de lo contrario asegura que “se hubiera muerto”.

La comunidad

A pesar de la notable ausencia del flujo de turistas en la zona, los pobladores de Macao manifiestan orgullosos que “en Macao no hay COVID” y no tienen miedo de contagiarse. Sólo usan las mascarillas cuando las patrullas de la policía hacen redadas en la zona.

Lachapell no cree en la existencia del coronavirus, sin embargo, piensa que tuvo el virus cuando se detectaron los primeros casos en marzo. “A mí me dio una fiebre que nunca en mi vida me había dado pero la sobrepasé ahí ‘trancao’ en mi habitación tranquilo”, admitió.

Los vecinos preocupados lo iban a llevar al hospital, pero Lachapell decidió quedarse en su casa hasta que “pasaran los síntomas”.

David Antonio, un gomero de la zona, compartió el pensamiento de Lachapell de que “mientras a él no le dé coronavirus no hay, y si llega bienvenido sea”. Agregó que en La Ceiba, un pueblecito próximo a la comunidad, sí se han detectado casos por COVID-19.

En la misma acera se encontraba Eladio Paulino, un colmadero que se mostró intranquilo porque ha gastado sus pocos ahorros para sostenerse en vista de que el negocio “va lento”.

Paulino ha sido dueño del colmado por 22 años y expresó que ahora mismo “no hay nada” en los negocios en comparación con meses antes de la pandemia, cuando la principal fuente de trabajo e ingresos era el turismo.

Como sus cercanos, Paulino también guarda su mascarilla en el bolsillo porque se siente “protegido” dentro de la comunidad. En caso de que tenga que salir a otros pueblos, entonces se la coloca para no contagiarse.

La situación de crisis económica, desempleo e irrespeto de las medidas sanitarias no son exclusivas de la comunidad, en la playa pública de Macao también abundan estos casos.

En la costa algunos vendedores y turistas caminaban por la arena sin mascarillas, estos últimos disfrutando del paisaje y el clima tropical sin preocuparse por el coronavirus.

Wilfrido, de nacionalidad haitiana, había hecho su recorrido desde La Ceiba hasta Macao vendiendo “Helados Uvis” en su motor. Llamó la atención que el vendedor manipulaba las paletas de helado y el dinero de sus ventas sin guantes, y posteriormente los consumidores abrían las envolturas con sus dientes.

Wilfrido comentó a periodistas del Listín Diario que antes de la pandemia podía ganar hasta RD$2,000 en un día, pero ahora para ganar RD$500 “tiene que dar muchas vueltas”.

En un puesto cercano, José Leiba, vendedor de artesanías, aseguró que anteriormente producía hasta RD$80,000 mensualmente, pero ahora conseguir RD$15,000 es mucho.

El vendedor confesó que tiene una hija y que para poder lidiar con la crisis producto de la pandemia tuvo que “echar días” en una construcción.

“Nos estamos descuidando mucho porque nos estamos olvidando que eso existe. Le perdimos el miedo, ahí es que está el detalle”, señaló Leiba al preguntarle sobre la situación del COVID en la provincia. “Aquí no hay COVID, si ustedes lo trajeron let’s go como dicen los gringos”, interrumpió entre risas un vendedor de un local vecino.

Buscando alternativas ante la crisis

Luis Martínez y Francisco Vásquez, comerciantes de la comunidad de Macao, expresaron que están “aguantando sus negocios hasta que Dios quiera” porque ya no producen ganancias.

Los negociantes colocaron una tienda de regalos y una banca de lotería en plena pandemia, aunque aseguraron que siguen pagando una renta cara sin recibir beneficios.

En respuesta a la problemática, Martínez y Vásquez piensan abrir un salón de belleza y un negocio de uñas en el pueblo. Según ellos “le están buscando la quinta pata al gato para no perder”.

“Le vamos a poner un salón de una vez, las mujeres tienen que ir para allá a 10 kilómetros a ponerse uñas, le vamos a poner un centro de uñas y para el pelo”, expresaron mientras compartían de forma amena una botella de alcohol en la acera.

Cumpliendo las medidas sanitarias

Una farmacia ubicada en el centro de la comunidad es el único negocio de la zona que demostró estar cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y los protocolos sanitarios.

En un letrero pegado en un cristal se lee: “no se arrecueste del mostrador por su salud, por la mía, por la de todos. Mantenga la distancia correcta, es por su bien”. Esta información da la bienvenida al lugar a los compradores cuando entran al local.

Su encargada, Raysa Rodríguez, manifestó que “coge lucha” diariamente con personas que ingresan a la farmacia y se enojan cuando ella les pide que respeten las medidas sanitarias.

“Yo me protejo y protejo a mi familia, pero no puedo saber si tú lo tienes y tú no puedes saber si yo lo tengo. Si no quieres respetar las reglas, no entres”, es lo que ella les advierte a los compradores.

Rodríguez expresó contenta que las autoridades del Ministerio de Salud Pública visitaron su local y la felicitaron por las medidas que ha implementado en la farmacia. “Se dieron muchas reglas, casi nadie quiso creer en ese sistema pero nosotros sí”, agregó.

Al igual que otros negocios, Rodríguez indicó que últimamente las ventas han descendido. Antes sus principales compradores provenían del hotel Dreams Macao Beach, vacacionistas de la zona y comunitarios.

Boletines

Según los boletines emitidos por el Ministerio de Salud Pública se han detectado 46 casos de coronavirus en Macao, de los cuales todos se han recuperado y no se han reportado muertes.

Sepa más

Casos de COVID-19

En el Batey La Ceiba

El 7 de octubre se detectaron 58 nuevos contagios por coronavirus. Estos resultados fueron producto de 60 muestras realizadas en la localidad. Las autoridades colocaron un cerco sanitario.

El boletín 249

Arrojó que desde el pasado domingo hasta el lunes se reportaron 419 casos nuevos en el país, para sumar un total de 138,829 detectados a nivel nacional.