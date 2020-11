ONE busca reducir costos del Censo de Población 2022

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

Para la economista Mioso­tis Rivas, dirigir la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) constituye un gran desafío. Le ilusiona que en un futuro no muy lejano, a través del uso de las tecno­logías, el país pueda tener una estadística confiable y en tiempo real.

Confiesa que al asumir el cargo le sorprendió que el Censo de Población, que correspondía realizarse en 2020 y que fue pospuesto para el 2022, se manejara por áreas y que cada una de estas tuviera su propio pro­yecto y presupuesto.

“Lo primero es que cuando llegué aquí me sorprendió que una acti­vidad tan importante co­mo esa estuviese montada por áreas, áreas que no ne­cesariamente articulaban entre ellas, y entonces no encontré un proyecto de censo, sino como tres o cuatro proyectos de cen­sos porque cada área tenía su propio proyecto”, mani­festó la funcionaria en una entrevista para Listín Dia­rio.

Haber pospuesto el cen­so para el 2022 ha tenido algunas ganancias para el país, según explica la nueva directora de la ONE, quien destaca que esto ha dado la oportunidad de revisar el proyecto y su presupuesto.

Revisando los costos

Rivas sostuvo que la pro­puesta de presupuesto que encontró en carpeta as­ciende a RD$2,600 millo­nes, y que sólo la prueba censal (que debe realizar­se en 2021) se estimaba en RD$354 millones.

Dijo que en la situación en que está el país, con un pronóstico de déficit de 9.5% del PIB para 2021, estos montos son significa­tivos.

Expuso que con el acom­pañamiento del Fondo de Población de Naciones Uni­das (Unfpa) y del ministro de Economía, Miguel Cea­ra Hatton, realizan un pro­ceso de sincerización de los costos en el que lograron bajar, en una primera revi­sión, RD$211 millones al presupuesto de la muestra censal, una reducción de RD$143 millones.

Otra oportunidad para reducir costos es el uso de equipos tecnológicos pa­ra el levantamiento de los datos, indicó Rivas y en es­te punto explicó que reali­zando el levantamiento con tabletas el costo se reduci­ría a RD$197 millones. “O sea, que tienes una reduc­ción de RD$354 millones a RD$197, unos RD$156 millones solo en la prueba censal”, enfatizó.

Expuso que otro punto en que han logrado aho­rro es en el presupuesto de publicidad del censo que estaba en RD$35 mi­llones para el 2021 y que lograron bajarlo a RD$5 MM, un ahorro de RD$30 MM. En el costo de actua­lización de la cartografía bajaron de RD$132 MM a RD$38 MM, RD$94 millo­nes menos.

Explica que estos altos costos eran producto de que cada área planificaba por su cuenta y los pará­metros que se usaban pa­ra reglones comunes co­mo viáticos se hacían con montos diferentes que al­teran significativamente el monto.

“Eso ha sido de las cosas que hemos estado viendo y en un país que está en­frentando una situación tan importante eso es gran aporte que se hace desde la institución”, sostiene Ri­vas.

Señaló que encontra­ron partidas en que se con­ templaba hasta un 70% de imprevistos un 70% y que algunos encarga­dos de áreas le indicaron que como la Ley de Com­pras y Contrataciones Pú­blicas es muy complicada y sus procesos complejos era bueno “dejar un dine­rito ahí por si las cosas se complicaban”.

Sostuvo que eso es una cultura que no conviene al Estado porque nunca se respetaran los procesos porque siempre buscaran la forma de fortalecer la institucionalidad. Rivas destacó que la planifica­ción, aunque tiene sus co­sas que mejorar, parte de lo que se aprendió en el cen­so del 2010.

