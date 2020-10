Roberto Fulcar explica cómo será el proceso de inicio a clases el lunes dos de noviembre

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

El próximo lunes 02 de noviembre comienza un nuevo año escolar en República Dominicana lleno de retos y de una forma nunca antes vista. Esto tiene nerviosos a los estudiantes, padres, maestros e incluso el ministro de Educación, Roberto Fulcar.

Sin embargo, el ministro está convencido de que todo está preparado para que el año sea exitoso y de que a partir del lunes toda la población estudiantil se integrará a escuela.

“Quiero decirles que estén tranquilos, a los padres y a las madres, el que tiene un poquito de nervios que no se preocupe que yo los tengo también, yo estoy aprendiendo también en esto pero yo les aseguro que nos va a ir muy bien. El lunes todos a clase”, admitió el ministro durante una entrevista en el programa matutino Hoy Mismo, que se transmite pro el canal 9.

¿Cómo será?

El ministro explicó que la primera semana será de inducción para explicarles a las familias cómo será el proceso. Indicó que también en esta semana se estará entregando a los profesores y a los padres o tutores los cuadernillos o guías explicativas con los pasos a seguir porque todos deben recibir entrenamiento.

Las clases se transmitirán por radio, televisión e internet. Destacó que participarán más de cien emisoras y todos los canales de televisión para dar cobertura en todo el territorio nacional.

Habrá un canal para cada grado y las clases se van a repetir dos o tres veces al día.

“Todos los estudiantes van a tener acceso a la educación por uno o por otro medio”, garantizó.

Explicó que los estudiantes de bachillerato recibirán tres horas de clase y los demás alrededor de hora y media porque los niños no se pueden saturar.

Dijo que las clases serán divertidas, que tendrán muchos juegos y que adicionalmente a las cuatro asignaturas básicas se impartirán unas 25 cátedras sobre valores, deportes, etc. Destacó que el currículo ha sido simplificado.

Indicó que entre clase y clase irán pasando cápsulas educativas sobre esas materias adicionales.

¿Cómo deben tomar las clases?

El ministro explicó que los estudiantes no deben recibir las clases sentados en la cama, ni mientras estén comiendo y que no deben tener distracciones a su lado. No es necesario que usen el uniforme.

“No van a tener que estar uniformados, si tiene su uniforme mejor, pero no lo vamos a exigir. No es necesario, pero sí que estén formalmente vestidos, sentados en su silla adecuadamente y que no tengan distracciones”, precisó.

Evaluación

Respecto a cómo serán evaluados los estudiantes dijo que los profesores les darán seguimiento a través de grupos de WhatsApp o ellos o sus padres podrán ir a entregar las asignaciones personalmente.

Alimentación

En cuanto a las raciones alimenticias que reciben los alumnos Fulcar precisó que sólo se entregarán alimentos crudos. Serán entregados semanalmente en los centros educativos. Destacó que se dará prioridad a los productos nacionales.