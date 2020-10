Ministro de Economía: "no es lo mismo tomar prestado en este contexto que en uno de crecimiento”

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

El ministro de Economía, Miguel Ceara Hatton, dijo este martes que no es el mismo contexto el que actualmente vive el país para tomar prestado, ya que no se está haciendo en un momento de crecimiento, sino en una situación especial por la pandemia del coronavirus.

Ceara Hatton aseguró que esta es la lógica de la deuda que asumió el Gobierno dominicano hace poco porque se está en un escenario de recuperación en el marco de la mayor depresión que se ha registrado en América Latina que caerá en 9.5% según la Cepal y en República Dominicana el crecimiento va a estar entre -5% y -6%.

“Ningún país se quiebra, hay una dificultad por una situación de liquidez, eso no se puede discutir. Decir que el país está quebrado es una expresión, pero no un hecho técnico”, comentó Ceara Hatton asegurando que el 90% de los países del mundo tendrán un crecimiento negativo en el año 2020.

Reapertura en el país

Esta medida dependerá de la capacidad de combatir la pandemia, de acuerdo con Ceara Hatton.

“Vamos a tener que aprender a convivir con la pandemia. Ahora, ¿cuándo ocurrirá eso?, ¿cuándo descubrirán la vacuna? Yo espero que sea pronto, pero no sabemos ni el día ni la hora en que eso va a ocurrir”, lamentó el ministro de Economía.

Respecto a si se van a mantener los programas de ayuda por el COVID-19, consideró que es mejor esperar a ver qué va a pasar con el presupuesto y cómo se gastarán todos los recursos porque todavía están en proceso de revisión.

“Es una decisión de salud. La economía no puede estar por encima de la salud. Tenemos que tener un equilibrio. Si los médicos y los epidemiólogos dicen que no pasa nada, se puede abrir, pero no es una decisión de economistas”, aclaró.