Exdirector de Presupuesto: decir que la economía es un desastre es un grave error

Santo Domingo, RD

El exdirector general de Presupuesto, Luis Reyes, advirtió que las actuales autoridades cometen un grave error tratando de generar la percepción de que la economía dominicana es un desastre porque envían una señal de incertidumbre a los mercados internacionales y desestimulan la inversión interna.

Reyes explicó que los inversionistas locales, incluso los consumidores, necesitan creer que su flujo de ingresos se va a mantener a corto y mediano plazo para que ellos puedan mantener los niveles de consumo que tienen actualmente y los niveles de inversión.

Explicó que cuando se crea una percepción negativa de la economía la gente se retrae y el que tiene previsto que iba a comprar un vehículo, no lo compra, el que tenía previsto que se iba de vacaciones, no lo hace, el que tenía previsto que iba a comprar maquinarias nuevas, no las compra y entonces eso hace que se ralentice, que se desacelere, en el peor de los casos que se torne negativo el consumo de la población y de la inversión también.

“Nosotros invitamos a las autoridades a descontinuar el señalamiento de que recibieron una economía en quiebra, porque lo que eso significa es que nosotros como país no estamos en capacidad de pagar nuestras obligaciones de deudas”, indicó Reyes al ser entrevistado en el programa Propuesta de la Noche por Digital 15.

Sobre el endeudamiento

Respecto al endeudamiento el exdirector General de Presupuesto advirtió que al ritmo que va el endeudamiento público dominicano actual, en dos años el Gobierno de Luis Abinader habrá contratado más deuda que la concertada en los ocho años de la administración del presidente Danilo Medina

El economista apuntó que la política de endeudamiento de Abinader es por mucho más agresiva que la que practicó el presidente Medina.

Pacto fiscal

Para esa reforma fiscal el economista aconseja mirar al conjunto de exenciones impositivas que las leyes le reconocen a los diferentes sectores productivos y a los consumidores.

“Nada debería quedar exento de ser revisado, de ser sometido a una discusión porque los objetivos de una reforma fiscal deben estar dirigidos a corregir problemas de inequidad contributiva que hay actualmente en el sistema, debería auditarse la presión fiscal, pero debería hacerlo de la manera más equitativa posible”, consideró.

Dinero en efectivo

Ante la denuncia de actuales funcionarios de que el gobierno de Medina no le dejó dinero líquido en las arcas del Estado a la administración de Abinader, Reyes Santos respondió preguntando “cómo podíamos nosotros dejar dinero líquido si teníamos una caída en los ingresos de más de 130,000 millones de pesos”.

Explicó que lo único que podía hacer el gobierno anterior, era dejarles negociados instrumentos de financiamiento para que pudieran atender las obligaciones, “pero de dónde podíamos dejarles dinero en caja si las recaudaciones ni siquiera eran suficientes para atender las obligaciones del Gobierno”, puntualizó.