Más de la mitad de los países de la Unión Europea (UE) están "en rojo" en el mapa de restricciones de viaje

AFP

Estocolmo, Suecia

Más de la mitad de los países de la Unión Europea (UE), al igual que el Reino Unido, están colocados en rojo en un nuevo mapa europeo sobre las restricciones de viaje publicado este jueves por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC).

En este mapa propuesto el martes para armonizar mejor las recomendaciones, sólo tres países de la UE o el Espacio Económico Europeo (Noruega, Finlandia y Grecia) están en su mayoría en verde, mientras que cinco (Italia, Chipre, Estonia, Lituania y Letonia) se encuentran principalmente en naranja.

Cinco países (Alemania, Austria, Suecia, Dinamarca e Islandia) no son objeto de código de color por la "falta de datos sobre los tests" por una razón no precisada. El ECDC no hizo comentarios sobre esta ausencia.

Según la recomendación, al contrario de los que proceden de una zona verde, los viajeros provenientes de una zona naranja y roja (o gris) pueden ser objeto de medidas restrictivas a su llegada.

Un total de 16 países de la UE, entre ellos Francia, España, Polonia y el Reino Unido, aparecen en rojo.

Esta cartografía, que se detalla hasta el nivel regional, tiene por objeto definir las zonas de riesgo, pero no es vinculante.

Combina dos criterios para clasificar a los países: la tasa de nuevos casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y la tasa de test positivos, según sea superior o inferior al 4%.

De acuerdo con el compromiso acordado el martes en Luxemburgo, el mapa debe ser actualizado cada semana.