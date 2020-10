Exdirector Presupuesto atribuye déficit a la caída de los ingresos

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

Presupuesto del Gobierno saliente, Luis Reyes San­tos, dijo que RD$265,000 millones “han quedado descubiertos” por una caí­da de los ingresos y por los programas sociales, más los gastos en los que se incurrieron para apo­yar al sector Salud, por lo que el país terminaría con un déficit de cerca del 9% del Producto Interno Bru­to (PIB).

Reyes Santos manifes­tó que el Gobierno de Da­nilo Medina creó los tres programas de asisten­cia social para enfrentar el Covid-19, que se paga­ron desde mayo a agos­to, lo que representa RD$45,000 millones que pagó el pasado Gobierno más RD$88,000 millones del Presupuesto Comple­mentario, para un total de RD$133,000 millones.

Aseguró que se tendrán que seguir emitiendo títu­los de deuda que se les va a tener que vender a inver­sionistas internacionales y fondos de inversiones, agregando que un país to­talmente quebrado no tie­ne capacidad para honrar sus compromisos de deu­da.

“Yo digo... las cuentas al fi­nal hablan solas. Nosotros dejamos entre 35 y 40% del total de las apropiacio­nes. No hubo una sola ins­titución del Gobierno que no quedara sin la nómina, sin sus gastos operacionales cubiertos”, expresó.

Indicó que los funciona­rios del Gobierno de Dani­lo Medina hicieron un ejer­cicio serio y responsable en el manejo de las finanzas públicas y que ellos fueron responsables hasta agosto, agregando que en Repú­blica Dominicana no había gastos que no fueran pre­supuestados con anticipa­ción.

Alternativas

Reyes Santos consideró que en el país se necesita una reforma fiscal porque hay que darle sostenibilidad a la deuda pública para que los mercados internaciona­les, sigan prestando a Re­pública Dominicana y pa­ra que la nación mejore los pagos de las cuentas fisca­les porque la deuda ha su­bido mucho que estará lle­gando a 59%, al referirse a la del sector público no fi­nanciero.

Explicó que el mejor refe­rente que el país tiene para tratar este tema está basa­do en dos alternativas: “Por decisión del Gobierno se ha fijado un déficit del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) y tiene como meta en el presupuesto bajar el dé­ficit de 9% a 3% (...) Eso es un problema de visión. No­sotros creemos que es prefe­rible que la deuda termine en lugar de 70 en 71 o 72 y tu financie esos RD$21,600 millones”, aclaró.

Dijo que este es un pensa­miento conservador de la economía porque los ins­trumentos económicos de­ben manejarse en función del contexto de los objetivos de política económica y so­ciales.

Comentó que durante la transición del 2016 hubo una discusión interna en el Gobierno en torno a lo que debería ser la política fis­cal de mediano plazo y ahí se debatió en profundidad la pertinencia de una refor­ma fiscal y luego de meses de discusión no se adoptó el sometimiento porque de alguna manera el tema de Odebrecht no lo permitió.

Señaló que como Pun­ta Catalina le iba a contri­buir al Gobierno cerca de US$250 millones se pen­saba que se iba a lograr no tener tanta presión fiscal porque no se iba a reducir la cuenta del sector eléctri­co, aunque lamento que la planta empezó a operar en 2020 y no en años anterio­res. En su discurso al país, el presidente Luis Abinader cuestionó al manejo presu­puestario del pasado Go­bierno.

REFORMA

El presupuesto de 2021

14% para invertir

Luis Reyes Santos dijo que ahora es necesario una reforma fiscal por­que de cada peso que el Gobierno recibe, 86 cen­tavos están comprome­tidos.

Irracionalidad

El pasado funcionario aseguró que para el pre­supuesto del 2021 hay un populismo económi­co para distribuir los re­cursos de las entidades gubernamentales.

Sostenibilidad

Reyes Santos consideró que en el país se necesita una reforma fiscal por­que hay que darle soste­nibilidad a la deuda pú­blica para que los mer­cados internacionales, sigan prestando a Repú­blica Dominicana.