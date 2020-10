Comerciante justifica alzas en precios de productos agrícolas; dice no depende de los comercios

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominicana (Conacerd), Antonio Cruz Rojas, citó varios factores que influyen en el alza que registran los precios de algunos productos en el mercado dominicano y destacó que nada tiene que ver con los comerciantes.

El comerciante aseguró que el sector comercial y empresarial nunca han tenido el interés de que los productos suban, porque cuando esto pasa eso obliga al consumidor a buscar un producto más barato y variar el interés del consumo.

Indicó que la crisis sanitaria que vive el país no solo afecta al sector agrícola, sino también la estabilidad en la tasa cambiaria y esto a su vez las importaciones, lo que influye la situación que se está viviendo y agregó que a esto hay que sumarle la falta de circulante por la cantidad de trabajadores sin empleo y suspendidos.

Señaló como otro factor de la crisis económica, que alrededor del 52% de la Mipymes de servicios no esenciales no han podido reabrir sus operaciones y se estiman que no podrán retornar a su normalidad, lo que dijo elevará la tasa de desempleo.

Cruz Roja expuso que en la actualidad han canalizado varias propuesta de alianzas al sector público para proteger a los productores y sus mercancías lleguen al consumidor final con la menor cantidad de intermediadores y así bajar los costos.