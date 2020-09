De cada 100 parejas 80 se separan por problemas económicos

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

El dato asombra pero la realidad es que el tema económico es vital para el buen funcionamiento de cualquier proyecto, pero sobre todo de una pareja, no importa su nivel o condición social.

El psicólogo, economista y terapeuta familiar, Joaquín Disla, reveló que una investigación realizada en Estados Unidos en 2019 determinó que de cada 100 parejas que se divorcian, 80 lo hacen por problemas económicos y apuntó que esto se ha ido agravando en la medida en que las mujeres se incorporan a la producción económica.

“El tema del dinero es algo que tiene mucho que ver con la estabilidad de la pareja y si no hay un buen manejo, si la pareja no se pone de acuerdo y si no logran definir un proyecto económico, va a haber problemas”, expuso el experto en parejas al participar como invitado en el programa radial ‘Mujeres de Peso” que se transmite por Unikradio.net.

Explicó que uno de los problemas fundamentales en República Dominicana es que, tradicionalmente, en las familias lo económico es un tema tabú que a nadie le gusta tocarlo.

Citó algunas mujeres le han dicho en terapia “mi mamá me ha dicho que nunca le diga a un hombre lo que tu ganas y por otro lado, hay hombres que dicen, a mí me han enseñado o mi papá me dijo, jamás se te ocurra decirle a tu mujer cuanto tu ganas, porque el día que lo sepa te embromaste”, por lo que reafirmó que es un tema tabú que viene de la tradición familiar.

Disla, quien es un destacado terapeuta y orientador financiero, expuso que para tener un proyecto económico saludable como parejas el elemento fundamental es que haya “un solo bolsillo en la familia”, o sea, que lo que ganan ambos cónyuges se unifique y que ya no se hable de “lo mío o lo tuyo, sino de lo nuestro”.

Puntualizó que los conflictos que se dan en las parejas por el tema del dinero no son económicos en sí mismos, sino que tienen que ver con la confianza que existe entre los cónyuges. “No es un problema económico en sí, es un problema de confianza y abuso y de decir si yo me siento considerado a la hora de que nosotros vamos a gastar el dinero”, señaló el experto.

Agregó que cuando se dan situaciones de abuso económico, las parejas permanecen hasta que el abusado hace conciencia de ese ese abuso y aunque no se separen físicamente empiezan a tomar medidas que poco a poco debilitan la relación y limita su progreso material.

Recomendaciones para un buen manejo de la finanza en pareja

1. Juntar todos los ingresos de la pareja y hacer un bolsillo común. No importa cuánto gana cada quien.

2. Establecer un diálogo para definir las prioridades de la familia.

3. Definir un presupuesto común y los porcentajes que se dedicarán a cada cosa definida.

4. Si uno de los dos es mejor administrador que el otro, es saludable poner en sus manos el control de la finanza familiar.