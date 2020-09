Hacienda dice gobierno pasado no dejó presupuesto para pagar programas sociales hasta diciembre

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD

El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, expresó este lunes que el pago de los programas sociales por el COVID-19 como Fase y Pa’ti no fueron asumidos por el gobierno pasado hasta diciembre, tal como había informado la pasada gestión.

“Yo quisiera que me dijeran donde fue que dejaron ese dinero cubierto hasta fin de año porque yo no lo he encontrado. Así han ido varios senadores a solicitar cosas para sus provincias que no están, pero lo cierto es que a nivel financiero encontramos una situación precaria”, aseguró al ser entrevistado en el programa Despierta en CDN 37.

Vicente dijo que el gobierno de Luis Abinader, que asumió el 16 de agosto, encontró una situación muy precaria en algunas entidades del Estado, donde no se tiene ni para pagar la nómina porque los presupuestos del 2020 ya habían sido agotados a mediados de este año.

Agregó que el FASE y el Pa’ti se pagan el 7 y el 21 de cada mes, pero cuando asumieron el 16 de agosto, todavía el pago del día 7 no se había hecho y el nuevo gobierno tuvo que hacer las gestiones para despachar esos pagos.

El titular de Hacienda informó que parte de esa emisión de bonos soberanos anunciada la semana pasada viene a cubrir esa necesidad imperante que el Gobierno tiene hasta finalizar el año, ya que se presentó un presupuesto que tenía incluido gastos que entendían deben cubrirse hasta diciembre.

Destino de los bonos

Vicente comentó que RD$88,000 millones se destinarán a los programas sociales que incluían desde julio porque el gobierno pasado los pagó hasta junio.

Unos RD$17,000 millones serán para atender la problemática del COVID-19 en un programa desarrollo del Gabinete de Salud presidido por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, mientras que con RD$10,000 millones se incrementará el presupuesto de salud.

“Nuestro presupuesto aprobado recientemente incluye una reasignación de gastos por cerca de RD$17,000 millones, cortando gastos no prioritarios. Una partida que teníamos en publicidad, la íbamos a llevar a casi cero, pero cuando recibimos muchas instituciones agotaron el presupuesto en publicidad del año entero”, lamentó Vicente.

Reforma fiscal

Vicente destacó que al hablar de reforma fiscal hay otras dos reformas a tomar en cuenta: la del gasto y la del ingreso.

Manifestó que la reforma del gasto ya se empezó con el último presupuesto aprobado y ya hay una evidencia de que con esos RD$17,000 millones se va a gastar mejor en educación, salud, vivienda y en la continuación de los subsidios sociales.

“Nos estamos endeudando más porque siempre que haya un presupuesto con déficit se hará. Tenemos desde el 2008 con un déficit significativo. 12 años sin parar. En nuestro plan de gobierno pre-pandemia queríamos llevar el déficit del sector público a cero en cuatro años”, añadió el funcionario.

Indicó que cuando el gobierno empiece a hablar de reforma tributaria lo hará protegiendo a los sectores más necesitados porque hay personas que se aprovechan de los subsidios que no necesitan.