Superintendente de bancos fomentará exconvictos y morosos puedan abrir cuentas de nóminas

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD

El nuevo superintendente de Bancos de República Dominicana, Alejandro Fernández W., anunció que impulsará en los primeros 100 días de su gestión un proyecto de norma para regir las cuentas de nómina y evitar viejas prácticas como la negación a un exconvicto o a una persona morosa de tener una cuenta bancaria de este tipo.

Fernández W dijo a través de su cuenta de Twitter que en estos tiempos el acceso a las cuentas de nómina no es un lujo ni un privilegio ni un favor. “Ya es un derecho, que involucra también el derecho al trabajo. Respeto que las entidades, por sus políticas internas, ejerzan el derecho de no abrir cuentas a ciertos perfiles”, lamentó el representante de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Aclaró que el ciudadano también debe poder ejercer el derecho a elegir en cuál entidad mantiene su cuenta de nómina, pues no todos los bancos rechazan abrirle productos de nómina a exconvictos o a quienes estuvieron en legal por mora crediticia.

“A esas personas hace años les llamé ‘leprosos bancarios’, pues así es como se sienten, según ellos mismos me han admitido, la gran mayoría con estigma y vergüenza. Eso no debe mantenerse”, señaló.

Informó que la norma promoverá la libre elección y un mercado más competitivo y favorable para el ahorro del empleado.

“Ya no soy escribidor, ahora me toca ser el Superintendente de todos los dominicanos, incluyendo de los exconvictos y morosos que buscan reinsertarse y comenzar su vida de nuevo. No darles la oportunidad a ellos, es crear aún más divisiones y castas en nuestra sociedad”, manifestó.

El titular de la SIB se refirió al tema luego de ser abordado en un parque mientras hacía ejercicios por un exconvicto que le comentó que no ha podido ser contratado en un trabajo porque los bancos no le abren una cuenta de nómina.