Padres esperan el reinicio de este año escolar y apoyan que la enseñanza sea virtual

Cándida Acosta

Santo Domingo, RD

Ante el resultado de las pruebas del informe PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) y del 4% destinado a la educación, muchos padres mantienen la inquietud de si este año escolar se mantendrá y saludan con vigor el anuncio del Gobierno para que la enseñanza sea virtual.

Mabel Terrero, madre de tres infantes, manifestó su inquietud porque no sabe si este año escolar se mantendrá y al leer las informaciones del presidente Luis Abinader aplaude que dado el incremento de casos de coronavirus sean dotados niños y jóvenes con tabletas y computadoras, pero dice que no está claro si eso aplica a este año 2020.

“No se sabe qué pasará en los próximos meses, postergar el aprendizaje no es una opción. Es cierto que no están dadas las condiciones idóneas, pero hay que iniciar con lo que se tenga, recibir un 30% de clases es mejor que no recibir nada”, apuntó mediante una llamada.

Cree que si es necesario extender en el verano para cubrir la situación, que se haga, pero no dejar de darla pensando en que vamos a recuperar el año, porque será una violación al derecho de educación de estos niños no iniciar el año escolar. Aduce que postergar el aprendizaje no es una opción.

El ministro de Educación Roberto Fulcar, garantizó ayer, al ser juramentado, que “esta gestión está lista para hacer lo necesario a los fines de que la educación de sus hijos, que ha sido declarada como una prioridad por el presidente Luís Abinader, no se detenga”.

Anunció que el próximo jueves presentará el plan con los detalles del año escolar 2020-2021, preservando la salud y la vida de los actores del sistema educativo nacional.

“Sabemos que el país está ansioso por conocer la respuesta ante el inmenso dilema de cuidar la salud y la vida de nuestros estudiantes, maestros, personal directivo y de apoyo, por un lado, y por el otro, garantizar el sagrado servicio educativo en un año escolar para el cual no hemos encontrado a nuestra llegada al ministerio ni siquiera los preparativos mínimos tradicionales”, dijo el nuevo ministro de Educación este lunes, en el acto de juramentación.

Educa valora el uso de la tecnología

En un comunicado, el presidente de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Samuel A. Conde, valoró la intención de dar un salto de calidad con el uso de la tecnología para lograr salvar el año escolar que se avecina marcado por las condiciones especiales que suponen la pandemia. Al mismo tiempo, “…erradicar la brecha digital para traer justicia y equidad al sistema educativo dominicano”.

El dirigente empresarial apuntó que “Educa y todo el sector privado estamos comprometido con apoyar y contribuir para que este plan estratégico anunciando por el presidente Abinader pueda concretarse. Le felicitamos por su lúcido discurso y por colocar a la educación como eje del Gobierno, agregó.

Discurso del Presidente

En su discurso de juramentación como nuevo presidente constitucional, Luis Abinader Corona, dijo se presentará un plan para garantizar la marcha de la educación preservando la salud de la comunidad educativa, lo que obliga a recurrir a la educación a distancia y virtual.

“De ahí que les anuncie hoy que, para el inicio del año escolar, todos los niños y jóvenes de las escuelas y liceos de la República Dominicana dispondrán de una Tablet o Laptop para que puedan seguir su formación independientemente de cómo sea la evolución de la pandemia y su nivel económico”, indicó.