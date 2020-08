Industrias de producción esencial siguen laborando

Santo Domingo, RD

El sector industrial del país mantiene en operación a parte de su personal en horarios de toque de queda, a las empresas vinculadas a la salud, como son la farmacéutica, alimentación, la industria química y otras de encadenamiento productivo (plásticos, litográficas, impresoras y otras, en la ciudad capital.

Mientras que en Santiago de los Caballeros y la región Norte, el sector industrial mantiene dos horarios o turnos de trabajo en industrias de alimentos, bebidas, envases, tabaco, y algunas actividades de otras áreas como el Grupo Estrella con su división de cementos Panam.

Los presidentes de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Provincia Santo Domingo, Leonel Castellanos Duarte; y el nuevo presidente de la Asociación de Industrias de la Región Norte (AIREN), Juan Ventura, hablaron al respecto, de forma separada, a requerimiento de Listín Diario.

Con permisos

De acuerdo con el presidente de la Aneih, Leonel Castellanos, las empresas que laboran en toque de queda operan con procedimientos que están funcionando de manera fluida, debido a que se están otorgando los permisos a las empresas. No obstante, dijo que algunas han tenido dificultades en esos horarios porque la solicitud la han hecho de forma personal, lo que no ocurre si lo hacen de manera institucional. “Hay que reconocer el apoyo que hemos recibido en ese sentido. Los permisos se dan cuando las empresas los solicitan e identifican a los trabajadores, a las personas que van a salir a las calles, que van a trabajar en los horarios nocturnos y, ellos salen con esos permisos. Hasta ahora todo ha funcionado bien sin mayores inconvenientes”, dijo Castellanos Duarte.

En el Cibao

Las industrias miembros de la AIREN que circulan en horarios de toque de queda por su labor propia de actividades son La Aurora, Swedish Match Dominicana, Swisher Dominicana, Grupo Linda, Troquedom, Envases Antillanos, Transagrícola, La Fabril, Pack Label, PLC America, Grupo Alba, Geo Heinsen y Agropecuaria La Ganadera.

Asimismo, Paneles Estructurales, Impresora Teófilo, Espalsa, Baldom, Bocel, Isidro Bordas, Pimentel y Compañía, Agrofem , J Armando Bermúdez, Artículos de Piel Los Favoritos, Estrella y Data Vimenca, según los datos proporcionados por su presidente.

Decreto

El decreto presidencial 266-20, emitido el 20 de julio pasado por 20 días, entre otras medidas permite la ciculación a los operadores de vehículos y técnicos de empresas e instituciones prestadoras de servicios de energía, agua, telecomunicaciones y recogida de desechos sólidos debidamente identificados. También a los operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías, insumos y combustibles.La disposición presidencial establece también dos horarios diferentes para dos grupos de 13 provincias. De lunes a viernes de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y los sábados y domingos de 5:00 p.m. a 5:00 a.m. Y, de 8:00 pm a 5:00 a.m. para 17 demarcaciones.

Medida por decreto

Obligatorio

Las personas están obligadas a circular usando mascarrillas y en los horarios establecidos de forma indistinta para dos grupos de provincias.



Período

El toque de queda inició el 21 de este julio por espacio de 20 días, con miras a contrarrestar el contagio del Covid-19.