Cepal y OPS: No se puede hablar de reactivación económica mientras no se controle la pandemia

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

La secretaria ejecutiva Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena, advirtió este jueves que mientras no se controle la pandemia del coronavirus en la región no se puede hablar de reactivación económica.

Durante la presentación del nuevo informe “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”, realizado por la CEPAL y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Bárcena enfatizó que no hay dilema entre la economía y la salud porque la salud es lo primero.

“No podemos hablar de apertura económica sin que la curva de contagios haya sido controlada. No hay reactivación posible si no hay un plan claro que evite el repunte de los contagios a través del testeo, la trazabilidad y el confinamiento”, expresó Bárcena en una conferencia virtual.

Ese es el mensaje principal del informe de la CEPAL y la OPS, que establece que tanto el control de la pandemia como la reapertura económica requieren liderazgo y una rectoría efectiva y dinámica de los Estados, mediante políticas nacionales que integren políticas de salud, políticas económicas y políticas sociales.

Las representantes de los organismos abogan a la vez por un aumento del gasto fiscal para controlar la pandemia y favorecer la reactivación y la reconstrucción y por que este sea más eficaz, eficiente y equitativo, de modo que el gasto público destinado a la salud alcance al menos el 6% del producto interno bruto (PIB).

“Para que América Latina y el Caribe tenga éxito en esta etapa crítica, las medidas de distanciamiento físico necesarias para enfrentar la pandemia deben complementarse con medidas urgentes de protección social para la población, que garanticen sus ingresos, alimentación y acceso a los servicios básicos”, plantean Bárcena y la directora de la OPS, Carissa F. Etienne.

Exponen además que la reapertura económica debe ser gradual y basarse en protocolos sanitarios que permitan controlar el virus y su propagación, garantizado un entorno laboral seguro, especialmente para los trabajadores de la salud.

Situación y pronósticos para la región

El informe reseña que varios países de América Latina se han convertido en el epicentro de la pandemia y encabezan las estadísticas mundiales de casos y advierte que si no se toman medidas urgentes esto podría desencadenar una crisis alimentaria, humanitaria y política.

Se estima que la tasa de pobreza en la región aumentará 7.1% en este 2020, producto de la pandemia. Se prevé que alcance el 37.3%. La pobreza extrema se incrementará 4.5%, al pasar de 11.0% a 15.5%.

“Esto podría suponer un aumento de 45 millones en el número de personas en situación de pobreza (hasta llegar a un total de 231 millones de personas) y de 28 millones de personas en el caso de la pobreza extrema (hasta un total de 96 millones de personas)”, precisa el informe.