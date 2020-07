Chile inicia retiro de pensiones: pueden salir hasta 20,000 millones dólares

EFE

Santiago de Chile

Los chilenos comenzaron este jueves el proceso para retirar el 10 % de sus ahorros previsionales, una medida aprobada la semana pasada para aliviar la crisis que ha generado el coronavirus y que puede suponer la salida de entre 15,000 y 20,000 millones de dólares de los fondos de pensiones.



Estos fondos se encuentran depositados en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas encargadas de gestionar el ahorro individual obligatorio en el que se basa el modelo chileno, mediante el cual cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila.



En una primera etapa, todo el proceso para solicitar el retiro anticipado del 10 % de los fondos que cada ciudadano tenga acumulado se hará de manera telemática a través de Internet, aunque desde el comienzo de la semana se han visto filas de personas en algunas AFP para pedir información.



Los afiliados tendrán a partir de este jueves un plazo de 365 días para realizar la solicitud, independientemente de si la pandemia de coronavirus se mantiene o ha remitido en ese tiempo.



DINERO QUE PUEDE SALIR DE LAS AFP



Con un universo de 10,950,692 de personas cotizando en este sistema de pensiones de capitalización individual, el total de afiliados podría llegar a retirar de las siete AFP que existen entre 15,000 y 20,000 millones de dólares, según los cálculos de distintos expertos.

Esa es la horquilla que maneja el economista Francisco Castañeda, quien dijo a Efe que su salida de las AFP supondrá una inyección de dinero a la economía mediante el consumo que puede mejorar las negativas previsiones de crecimiento del país generadas por la pandemia.



La Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda concretó que el monto total de retiro del 10 % ascenderá a 18,461 millones de dólares y que tendrá un impacto fiscal será cercano a los 6,002 millones de dólares, es decir, un 2.5 % del Producto Interno Bruto (PIB).



Este organismo proyectó también que habrá una pérdida tributaria de 754 millones de dólares dado que el 10 % de los fondos no constituirán renta o remuneración y no pagarán impuestos



Además, el Dipres estimó que este retiro anticipado del 10 % hará que el monto que quede para el momento de la jubilación sea menor y que por lo tanto el Estado deberá gastar 355 millones de dólares en el llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.



IMPACTO EN EL PIB



Distinto es el panorama que dibuja un informe publicado la semana pasada por el departamento de estudios de Scotiabank, donde se establece que el total de los afiliados llegaría a retirar a cerca de 16,800 millones de dólares



De acuerdo con este documento, se establecen tres posibles escenarios en cuanto al impacto que el retiro de ese dinero tendría en el PIB del país.



En un primer escenario, más conservador, del total retirado, 5,000 millones de dólares serían destinados a consumo, lo que haría subir el PIB de 2020 entre 1.5 y 1.8 puntos porcentuales.



La segunda opción, y la favorita del banco de capitales canadienses, es que se destinen 10,000 millones de dólares al consumo, con lo que el PIB para finales de este año tendría de 3 a 3.5 puntos porcentuales de variación positiva.



De acuerdo con las estimaciones de Scotiabank, que anticipan un PIB para 2020 de -7 %, la variación positiva que implica el escenario favorito contendría la caída hasta un número cercano al -4%.



Finalmente, en un panorama más optimista, que contempla que 15,000 millones de dólares destinados a consumo, aportaría entre 4.5 y 5.3 puntos porcentuales al crecimiento de la economía.



LOS MONTOS A RETIRAR POR CADA PERSONA



El monto mínimo a retirar por la persona que quiera acceder anticipadamente a este 10 % de sus ahorros será de 35 Unidades de Fomento (UF) -unidad monetaria cambiante de existencia no física que se utiliza en Chile para ajustar las transacciones comerciales, contables y bancarias de acuerdo a la inflación-, lo que equivale aproximadamente a un millón de pesos (unos 1,300 dólares).



El monto máximo será equivalente a 150 UF, que son alrededor de 4.3 millones de pesos (unos 5,500 dólares).



En el caso de que el 10 % corresponda a un monto menor a las 35 UF, los afiliados podrán retirar hasta dicho monto y, en el caso de que el monto total acumulado sea menor a las 35 UF, se podrá retirar la totalidad de los fondos.



El 26 % de los afiliados a las AFP tienen en total menos de un millón de pesos (unos 1,300 dólares) ahorrados, por lo que podrán retirar el 100 % de sus fondos.



La mayoría de los afiliados, cerca de un 42 %, poseen en total entre más de un millón (unos 1,300 dólares) y menos de 10,000.000 de pesos (unos 13,000 dólares), por lo que podrán retirar hasta un millón.



Un 25 % de los afiliados tienen ahorrados entre 10,000.000 (unos 13,000 dólares) y hasta 43.000.000 de pesos chilenos (unos 56.000 dólares) y podrán realmente optar al retiro de hasta un 10 %.



Finalmente, quienes posean más de 43,000.000 pesos (unos 56,000 dólares) en sus cuentas de ahorro solo podrán sacar como máximo 4,300,000 de pesos chilenos (unos 5,500 dólares). El porcentaje de afiliados que se encuentran en este tramo es apenas el 6 %. EFE