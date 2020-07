Gobierno pagó US$6.9 millones por terrenos Punta Catalina

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

Faltaban 20 minutos para las diez de la mañana y la cantidad de jeepetas ne­gras de ministros y funcio­narios públicos decía claro lo importante que era esta inauguración para el go­bierno del presidente Da­nilo Medina, quien faltan­do cinco minutos llegó a la carpa donde se dejaría oficialmente en operación la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Luego de que se ento­nará el Himno Nacional y de la bendición de la obra a cargo del sacerdote Jo­sé Alfredo Rodríguez, el administrador general de la Termoeléctrica, Jaime Aristy Escuder, en su dis­curso, anunció que los te­rrenos en que se constru­yeron las plantas a carbón habían sido adquiridos por la Corporación Dominica­na de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y por lo tanto, ya eran propiedad del Estado dominicano.

Escuder no ofreció deta­lles de la compra de los te­rrenos y la noticia, difun­dida por las redes sociales de los medios de comuni­cación, empezó a ser cri­ticada por comunicado­res y cibernautas, quienes cuestionaban el procedi­miento de dicha compra y el hermetismo sobre el costo de 1,364,285 me­tros cuadrados de tierra perteneciente a la Com­pañía Anónima de Ex­plotaciones Industriales (CAEI), propiedad de la familia Vicini.

CDEEE informa costo

Cerca de las dos de la tar­de, la CDEEE envió la no­ta donde se informó que el Gobierno pagó US$6.9 millones por 1,364,285 metros cuadrados de tie­rra a un valor de US$5.12 cada metro. La nota deta­lla que la compra se realizó con recursos propios de la CDEEE y que la decisión se tomó acogiendo una reco­mendación de la Comisión de Notables que investigó en el 2017 el proceso de lici­tación y adjudicación de ese proyecto.

Discursos

El presidente Danilo Medi­na no ofreció declaraciones ni discursos antes ni duran­te la inauguración de Pun­ta Catalina, a la que asis­tieron por lo menos ocho ministros de su gobierno, decenas de funcionarios y empresarios ligados al sec­tor eléctrico. Aristy Escuder, quien calificó a Punta Cata­lina como la “joya del sec­tor eléctrico”, agradeció a quienes criticaron y ataca­ron el proyecto indicando que sus críticas les hicieron levantar con más fuerza y luchar con más perseveran­cia para llevar a buen tér­mino el mandato presiden­cial de construir esta obra. El funcionario concluyó su discurso diciendo al Presi­dente de la República “mi­sión cumplida”. El vice­presidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, destacó los ante­cedentes de la obra y refi­rió como logro que los apa­gones financieros ya eran parte del pasado en el país y que el promedio de black out había pasado de uno cada tres meses a uno ca­da 48 meses. Refirió que gracias a la creación de una cuenta concentrado­ra, que especializaba el 75 % de las cobranzas “ya no tenemos titulares de pri­mera plana por los incum­plimientos con los gene­radores y la consecuente interrupción del servicio a gran parte de la población”.

Jiménez Bichara cerró su discurso expresando al Pre­sidente Medina su espe­ranza de haber cumplido la tarea encomendada y di­ciéndole que “no hay pala­bras para describir el cora­je y la valentía demostradas por usted ante una obra crucial para la calidad de vi­da y el desarrollo pleno de nuestra población”.

La generadora

La construcción de la Cen­tral Termoeléctrica Punta Catalina fue iniciada en di­ciembre del 2013, cuando el presidente Danilo Me­dina dio el primer picazo para la obra. El Consorcio Odebrecht-Tecnimont-Es­trella, fue la empresa res­ponsable de su edificación a pesar de los escándalos por sobornos de Odebrechet a nivel internacional y en el país. La inversión en el pro­yecto sería de US$1,945 mi­llones, pero siete años des­pués y por una demanda de sobrecosto de parte del Consorcio, que fue ventila­do en arbitraje internacio­nal, el Gobierno tuvo que pagar US$395 millones más de lo estipulado, au­mentando la cifra del costo a US$2,340 millones, según datos de la CDEEE. Punta Catalina está integrada por dos unidades de generación eléctrica de 376 MWs bru­tos cada una, para un total de 752 MWs brutos, ubica­da en el Distrito Municipal de Catalina, Baní, provincia Peravia.

Detalles de seguridad

A pesar del distanciamien­to entre las sillas y el uso de mascarillas, la cantidad de personas bajo la carpa transgredía el protocolo sa­nitario y, sobre todo, en el área reservada para la pren­sa donde periodistas, ca­marógrafos y fotógrafos se aglomeraban para lograr la mejor cobertura de la inau­guración.

SEPA MÁS

Oferta 50% de acciones

Recuperación

En noviembre del año pasado, el Gobierno dio a conocer su interés en ofertar al sector priva­do el 50% de las accio­nes de Punta Catalina. El ministro de Hacien­da, Donald Guerrero Or­tiz, manifestó que con esto se podría recuperar US$2,150 millones, ha­cer un refinanciamien­to de la deuda pendiente y estabilizar el mercado de la energía. bles.