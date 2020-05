República Dominicana tiene una de las 25 mejores playas del mundo del 2020

Redacción Economía & Negocios

Santo Domingo, RD

Baia do Sancho, Brasil; Grace Bay Beach, Islas Turcas y Caicos; Playa Paraíso, Cuba; Isola dei Conigli, islas de Sicilia; y Prainhas do Pontal do Atalaia; Brasil; encabezan la lista de las 25 playas mejores del mundo en este 2020, según un ranking elaborado por la plataforma de viajes TripAdvisor.

El sexto lugar lo ocupa Seven Mile Beach, en Gran Caimán; el séptimo Eagle Beach, en Aruba; el octavo Playa Flamenco, Puerto Rico; el noveno Varadero Beach, Cuba; el décimo Kleftiko Beach, Islas Cícladas.

El puesto número 11 lo ocupa Siesta Beach, en Florida; el 12 Radhanagar Beach, Islas Andamán y Nicobar; el 13 Playa de Luskentyre, isla Lewis y Harris; el 14 Playa de Ses Illetes, Isla Baleares; el 15 Playa de La Concha, España.

Saint Pete Beach, Florida, se ubica en el lugar número 16; Playa Norte, Isla Mujeres, en el 17; Playa Maho, Saint John, en el 18; Bavaro Beach, República Dominicana en el 19; Woolacombe Beach, Reino Unido, en el 20.

“Sin duda, Bavaro Beach es la mejor playa que he conocido. Es espaciosa, el mar excelente, temperatura, limpieza, etc”; “De las mejores que he visto en el Caribe. Arena blanca, amplia, agua clara, colores increíbles del mar, aguas calmas con olas muy pequeñas. Una Maravilla!!!”, son algunas de las opiniones sobre la playa dominicana.

Las últimas en la lista son Playa de Elafonisi, Grecia, que ocupa el puesto 21; en el 22 quedó Whitehaven Beach, Islas Whitsunday; en el 23 Cala Mariolu, Italia; en el 24 Balos Lagoon, Grecia; y finalmente, el puesto 25 lo ocupa Black Sand Beach, ubicada en Islandia.

Estas playas recibieron el premio Travellers' Choice, un reconocimiento que realiza TripAdvisor cada año en base a las opiniones, las puntuaciones y las opciones favoritas que comparten viajeros de todo el mundo.