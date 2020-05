Restaurantes enfilan sus ventas hacia los deliverys

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

De toda crisis viene una oportunidad de negocios y esos es lo que ha visto la industria gastronómica dominicana con sus famosos restaurantes. Antes, era común pedir una pizza a domicilio, una hamburguesa, empanadas o cualquier otro tipo de comida rápida que se vende en cafeterías y negocios pequeños y medianos o franquicias, pero ahora con la nueva realidad que impone el aislamiento físico por el brote del coronavirus COVID-19, en el país ha surgido una ventaja para los que gustan comer en restaurantes famosos.

Desde hace varias semanas una cantidad considerable de negocios comenzó a cambiar su rutina y se lanzó al mercado con ofertas de comidas, cenas, bizcochos para cumpleaños familiares por el confinamiento y hasta almuerzos dietéticos, a los que se sumó el famoso Restaurante Don Pepe.

Con un horario limitado que comienza desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde el servicio “Take Out” (para llevar) ofrece transporte mediante las aplicaciones Hugo App y Glovo. Otros negocios de menos nivel económico aceptan que los servicios sean recogidos mediante los transportistas motorizados de Uber eats y algunos hasta usan servicios de taxis de empresas conocidas, por medidas de seguridad.

La lista de empresas que ofrecen comida a domicilio se está haciendo larga en la Capital dominicana. Carnetto ofrece salchichas, platos típicos, hamburguesas, porcheta (un plato italiano que consiste en carne de panza de cerdo envuelta y rellena de jamón y queso); pierna de cerdo asada y hasta vinos, tanto para Take Out como por la aplicación Pedidos Ya. También están abiertos, con horarios limitados por el toque de queda y el estado de emergencia que se vive en el país, Meat Depot, @Chindeto, @cucinaroberto, entre otras.

En la próxima semana se preparan para abrir otros negocios, como Bocayate, ubicado en la zona de Naco, especialistas en pescados y mariscos, en el Distrito Nacional, que ya está poniendo sus avisos en la web, también para llevar o con delivery. Carne y Co. Vende platos preparados y carnes empacadas. También, se suma la heladería Baskin Robbins.

Asociación

La Asociación de Establecimientos de comidas Casuales y de Servicio Rápido, Inc (Asecor), dispone de servicios con take out y delivery en Adrian Tropical, Chili’s, Dominos Pizza, Fridays, Forno Bravo, Jade Teriyaki, Pala Pizza, Papa Jhons, Pollo Victorian, McDonals y Pizza Hut.

Además, PF Chang’s, Pizarrelli, Wendy’s, Yokomo, Kispry Kreme, KFC, Taco Bell y Tamashi Sushi & More.