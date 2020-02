TSS podrá bloquear empresas que no paguen seguridad social

Lilian Tejeda

lilian.tejeda@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Tras muchos años de reclamos, ayer el Gobierno dominicano promulgó la Ley 13-20 que modifica la 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que en mayo próximo cumpliría 19 años de promulgada.

En los últimos años los representantes del sector sindical y otros sectores habían insistido en la necesidad de que la Ley 87-01 fuera modificada, pero aunque están de acuerdo con la modificación, no quedaron conformes con algunos aspectos de la reforma que hizo.

Uno de los cambios mejor valorado ha sido el fortalecimiento de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA).

La nueva ley otorga a la TSS la facultad para el cobro compulsivo y para iniciar acciones penales ante empleadores que no afilien a sus trabajadores y podrá ahora solicitar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el bloqueo de los números de comprobante fiscal de empresas que evadan los pagos a la seguridad social, según explicó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, cuando dio a conocer la información.

El presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, consideró que ese poder coercitivo que se da a la TSS es uno de los aspectos más importantes.

El dirigente sindical también valoró el apoyo económico que a partir de ahora tendrá la DIDA para defender a los afiliados.

La vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias (AIRD), Circe Almánzar, también valoró la autonomía que se otorga a la TSS y de la DIDA.

Comisiones de las AFP

Uno de los aspectos más cuestionados por el sector sindical desde que se dio a conocer la aprobación de la Ley 13-20 fue el relativo a la reducción de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, la ley fue promulgada pese al rechazo manifestado por los representantes de los trabajadores.

Al respecto, Pepe Abreu manifestó que el asunto de las “ganancias escandalosas” de las AFP no se resuelve con la modificación que se ha hecho, la que calificó como un “parche”.

Cambios

Montalvo explicó que a partir de ahora se eliminará la comisión administrativa de 0.5% que reciben las AFP para pasar un 0.1% a los ingresos de la TSS y el otro 0.4% a la cuenta de los trabajadores.

Además la comisión complementaria cambiará de una comisión de un 30% del rendimiento a un porcentaje de los fondos administrados. Ese porcentaje inicia en un 1.2% en el primer año e irá disminuyendo cada año hasta llegar a un 0.75% en diez años.

Este nuevo mecanismo implicará que en los próximos diez años las AFP dejen de cobrar unos RD$53,000 millones, destacó Montalvo.

La vicepresidente ejecutiva de la AIRD consideró que este nuevo método es mucho más simple, fácil de entender, transparente y podría otorgar mucho más seguridad de cara al porvenir.

No obstante, el presidente de la CNUS insiste en que este aspecto debe abordarse de nuevo cuando se haga una reforma integral del sistema de seguridad social porque esta fue una reforma parcial y no la que realmente se necesita. Abreu enfatizó que el sector sindical seguirá aferrado al anteproyecto de ley que presentó ante el Congreso y al cual, según dijo, no se le prestó ninguna atención.

El dirigente sindical se quejó de que a pesar de que los representantes de los trabajadores duraron un año participando en el proceso de discusión de la reforma no se les hizo ningún caso.

“Se pactó sólo con las AFP. Las sugerencias nuestras fueron prácticamente dejadas de lado, por eso nos vemos obligados a decir que esa reforma la rechazamos e insistiremos en nuestro planteamiento de reforma integral de la ley”, enfatizó Abreu.

El ministro de la Presidencia también reconoció que “todavía estamos lejos de un sistema de seguridad social perfecto” y dijo que el Gobierno comparte la preocupación de la sociedad de que se necesita una reforma integral de todo el sistema de seguridad social.

Beneficios para los ciudadanos

Para los excluidos

La nueva legislación permitirá que más 400,000 dominicanos, hoy excluidos, ingresen al sistema de seguridad social, tengan seguro de salud y puedan cotizar para su retiro.

Para los trabajadores

Entrarán al sistema unos 150,000 trabajadores y sus dependientes que estaban fuera porque sus empleadores tenían una deuda superior a 504,000 millones de pesos por retrasos en pagos al sistema.

Más afiliados

Unos 154 ayuntamientos y juntas municipales podrán afiliar a la seguridad social a cerca de 18,000 trabajadores.